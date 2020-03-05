Finansal okuryazarlık testi

İster CEO ol, ister profesör, ister bakan, ister olimpiyat şampiyonu... Paranızı doğru yönetmek için finansal okuryazar olmanız şart. Bu da okulda öğretilmiyor. Ve emin olun ‘daha iyi eğitimliler bunu daha iyi yapabilir’ diye bir kural da yok. Peki siz finansal okuryazar mısınız?

Testi çözün, durumunuzu görün. Testi cevaplayın, gençlere de yaptırın. Eşinizle puanlarınızı karşılaştırın. Cevaplarken oyun misali eğlence katın.



