Finansal okuryazarlık testi
Finansal okuryazarlık, gelirinizle/ bütçenizle ilgili bilgi sahibi olmayı ve onu etkin şekilde yönetebilmeyi ifade eder. Finansal okuryazarlık, kişinin gelirini akıllıca finanse edebilmesinin yanı sıra, doğru yatırım ve tasarruflara yönelebilmesini de sağlar. / Özlem Denizmen
05 Mart 2020, Perşembe 10:45 Son Güncelleme:
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İster CEO ol, ister profesör, ister bakan, ister olimpiyat şampiyonu... Paranızı doğru yönetmek için finansal okuryazar olmanız şart. Bu da okulda öğretilmiyor. Ve emin olun ‘daha iyi eğitimliler bunu daha iyi yapabilir’ diye bir kural da yok. Peki siz finansal okuryazar mısınız?
Testi çözün, durumunuzu görün. Testi cevaplayın, gençlere de yaptırın. Eşinizle puanlarınızı karşılaştırın. Cevaplarken oyun misali eğlence katın.