Ekonomi Finansal okuryazarlık testi

Finansal okuryazarlık testi

Ekonomi

Finansal okuryazarlık testi

Finansal okuryazarlık, gelirinizle/ bütçenizle ilgili bilgi sahibi olmayı ve onu etkin şekilde yönetebilmeyi ifade eder. Finansal okuryazarlık, kişinin gelirini akıllıca finanse edebilmesinin yanı sıra, doğru yatırım ve tasarruflara yönelebilmesini de sağlar. / Özlem Denizmen

05 Mart 2020, Perşembe 10:45 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU

İster CEO ol, ister profesör, ister bakan, ister olimpiyat şampiyonu... Paranızı doğru yönetmek için finansal okuryazar olmanız şart. Bu da okulda öğretilmiyor. Ve emin olun ‘daha iyi eğitimliler bunu daha iyi yapabilir’ diye bir kural da yok. Peki siz finansal okuryazar mısınız?

Testi çözün, durumunuzu görün. Testi cevaplayın, gençlere de yaptırın. Eşinizle puanlarınızı karşılaştırın. Cevaplarken oyun misali eğlence katın.


Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Rusya ile en gergin zirve
Hakan Çelik
Candaş Tolga Işık
Hedef Suriye'de ikinci bir Kandil'den çok daha fazlası!
Candaş Tolga Işık
Oral Çalışlar
Karmaşa, göç, askerileşen siyaset...
Oral Çalışlar
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
SIRADAKİ HABER Halkbank'tan emeklilere 750 TL'ye varan promosyon