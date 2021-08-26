Ekonomi Finansbank duyurdu! Kredi fırsatı, 3 ay ertelemeli...

Finansbank duyurdu! Kredi fırsatı, 3 ay ertelemeli...

Ekonomi

Finansbank duyurdu! Kredi fırsatı, 3 ay ertelemeli...

QNB Finansbank duyurdu. Dev banka 3 ay ertelemeli krediyi resmen açıkladı. Krediye bankanın müşterileri de müşterisi olmayanlar da başvurabilecek.

26 Ağustos 2021, Perşembe 16:53 Son Güncelleme:
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QNB Finansbank’ın okulların açılmasıyla artan ihtiyaçlara özel hazırladığı ihtiyaç kredisi aylık %1,39’dan başlayan faiz oranları, 36 aya varan vade seçenekleri ve 3 ay erteleme avantajı sunuyor. 24 Ağustos- 6 Eylül 2021 tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında, QNB Finansbank müşterileri şubelere gitmeye gerek olmadan başvuru yapabilecekler.

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