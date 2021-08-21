Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada fındık fiyatlarını duyurdu. Fiyatlandırmada, ürünün yetiştiği bölge ve kalite farkı değişikliklere neden olurken, Giresun kalite fındık için kilogram başına 27 TL, Levant kalite fındık için kilogram başına 26,5 TL olarak belirlendi. İşte, il il güncel fındık fiyatları…

FINDIK FİYATLARI NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, fındık fiyatlarına ilişkin yaptığı açıklamasında, "Fındık alım fiyatımız yüzde 50 sağlam iç esasına göre, Giresun kalite fındık için kilogram başına 27 lira, Levant kalite fındık için ise kilogram başına 26,5 liradır. Yüksek randımanlı fındığa en az 1 lira fazla ödeme yapılacaktır. Çiftçilerimize alan bazlı mazot ve gübre desteğini de kilogramda 2 lira olarak veriyoruz. TMO'nun fındık alım fiyatı nihai olarak fındık fiyatları kilogramda 29,5 lira ile 30 lira arasında gerçekleşiyor” ifadelerini kullandı.

İŞTE 2021 İL İL GÜNCEL FINDIK FİYATLARI

TMO FINDIK FİYATLARI : 21,00 TL - 22,50 TL

ZONGULDAK FINDIK FİYATLARI: 20,25 TL - 23,00 TL

ÜNYE FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 23,50 TL

TRABZON FINDIK FİYATLARI: 21,75 TL - 23,25 TL

TERME FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 23,25 TL

SAMSUN FINDIK FİYATLARI : 21,85 TL - 23,50 TL

SAKARYA FINDIK FİYATLARI: 20,25 TL - 23,25 TL

ORDU FINDIK FİYATLARI : 21,50 TL - 23,50 TL

KOCAELİ FINDIK FİYATLARI: 20,25 TL - 23,00 TL

FATSA FINDIK FİYATLARI: 20,75 TL - 24,14 TL

GİRESUN FINDIK FİYATLARI: 21,24 TL - 26,90 TL

DÜZCE FINDIK FİYATLARI: 21,00 TL - 24,34 TL

ÇARŞAMBA FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 23,00 TL

BARTIN FINDIK FİYATLARI: 20,50 TL - 24,00 TL

ALAPLI FINDIK FİYATLARI: 20,50 TL - 24,00 TL

AKÇAKOCA FINDIK FİYATLARI: 21,00 TL - 24,34 TL

FINDIK ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Türk fındığı kalite açısından Levant ve Giresun olmak üzere ikiye ayrılır.

Levant Kalite: Giresun kalite fındığın üretim bölgesi dışında kalan bölgelerde üretilen tüm fındıklara verilen ortak isimdir. Yetiştirildiği yere göre Levant Akçakoca, Levant Ordu, Levant Trabzon ve Levant Samsun olarak isimlendirilen bu fındıklar Giresun kalite fındıklardan daha az yağ oranı içermesine rağmen diğer ülkelerde yetiştirilen fındıklardan genellikle daha yüksek yağ oranına sahip olup, tat bakımından da üstün niteliktedirler.

Giresun Kalite: Giresun ilinin tamamında yetiştirilen tombul fındıklar ile az çok Giresun kalitesi özelliği taşıyan Trabzon ilinin Beşikdüzü, Vakfıkebir, Çarşıbaşı ve Akçaabat ilçelerinde yetiştirilen tombul fındıklardır. Dünyanın en üstün özellikli fındıklarıdır. Dünyadaki fındık çeşitleri içinde en yüksek oranda zar atan fındıktır.