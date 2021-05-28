Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, başbakanlık konutunda yaşadığı dönemde yaptığı iddia edilen özel mutfak masrafı ile gündemde. Marin, Başbakanlık resmi konutu Kesaranta’da kahvaltıda harcadığı aylık 300 euro'luk (3 bin lira) mutfak masrafları ile eleştirilen hedefi oldu.

Ülkenin en çok satan ulusal gazetesi İltalehti’de yayınlanan haberin ardından, olay sosyal medyada "aamiaisgate" hashtag'iyla en çok konuşulan konular arasında yer aldı. Eleştirilerin artması üzerine açıklama yapan Finlandiya Başbakanlık Ofisi, Başbakan ve ailesinin özel harcama haklarının olduğunu ve bu hakkın da 1995-2003 yılları arasındaki eski Başbakan Paavo Lipponen döneminde hayata geçirildiğini, daha sonraki başbakanların da bu hakkı kullandığı bildirildi.

Finlandiya’nın sosyal demokrat Başbakanı Sanna Marin, daha önce de moda dergisi Trendi’ye verdiği cesur pozla uzun süre gündemden düşmemişti. Marin, koyu renkli bir blazer ceket giydi ve içine sütyen giymeden kameranın karşısına geçti. 34 yaşındaki Marin'in bir moda dergisi için çektirdiği fotoğraftaki iddialı göğüs dekoltesi olay yarattı. Fotoğraf, derginin sosyal medya hesabında paylaşıldıktan sonra kısa sürede yorumlar almaya başladı. Marin'in fotoğrafına "Konumuna uygun değil" gibi yorumlar yapıldı. İnternette oluşan bu gündeme birçok gazete ise genç başbakanı savunarak cevap verdi. Hatta bazıları Marin’in dünyanın en güzel başbakanı olduğunu bile yazdı.

Marin’in özellikle kadın destekçileri aynı pozu vermek için bir kampanya oluşturdu. Kısa bir süre sonra #imwithsanna (Sanna’nın yanındayım) hashtaginde onlarca kadın sosyal medya kullanıcısı Marin’in verdiği pozun benzerini paylaştı. Finlandiya’daki muhafazakarlar ise ülkenin ve dünyanın en genç başbakanı olan Marin’in bu fotoğrafı için çok öfkeliler. Hatta bazıları bu tartışmanın ortasında uzun süre Başkanlık yapan Urho Kekkonen ve onun hipster tarzı kıyafetleriyle verdiği pozu paylaştı. Bu paylaşımla birlikte Fin liderlerinin alışılmışın dışında ve tuhaf olan fotoğrafları hatırlatılmış oldu.

ESKİ BAŞBAKANI HATIRLATTI

Tampere Üniversitesi’nde medya akademisyeni olan ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Profesörlüğü yapan Anu Koivunen, 2014-2015 yıllarında Finli bir politikacının nasıl görüneceğine dair sınırları genişlettiği için eski Başbakan Alexander Stubb’ı hatırlattı. Fiziksel dayanıklılığın önde olduğu sporlarda aktif olan Stubb, genellikle maratonlara ve triatlonlara katıldığı dar, kısa şort ve mayolarıyla yarışırdı.

16 Kasım 1985 yılında Finlandiya'da dünyaya gelen Marin bekar bir anne tarafından büyütüldü. Finlandiya'da Antti Rinne'nin istifasının ardından Ulaştırma Bakanı Sanna Marin, 2019'da başbakan oldu. 2015 yılından bu yana Finlandiya Parlementosunda yer alan Sanna Marin 6 Haziran 2019 yılından bu yana ise Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı görevini üstleniyordu.

2012 yılında Tampere Belediye Meclisine seçildi. 2013'ten 2017'ye kadar Belediye Meclisinin başkanıydı. 2017'de Belediye Meclisine tekrar seçildi. Aynı zamanda Tampere Bölgesi Konseyi Meclisi üyesi olan Sanna Marin 2014 yılında Sosyal Demokrat Parti genel başkan yardımcılığına seçildi.

2015 yılında seçim bölgesi Pirkanmaa'dan Finlandiya Parlamentosu'na seçildi. Dört yıl sonra, tekrar seçildi. 6 Haziran 2019'da Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı oldu.



