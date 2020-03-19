Fiona Apple: Tarantino, uyuşturucuyu bırakmamı sağladı

42 yaşındaki ABD'li şarkıcı Fiona Apple, yeni albümü 'Fetch the Bolt Cutters' hakkında New Yorker dergisine konuştu. Yeni albümünün yanı sıra eski alışkanlıklarına ve eski sevgililerine dair de konuşan Apple, Tarantino'nun eski alışkanlıklarına bırakmasında etkin bir rol oynadığıını söyledi. Nusbassu şöyle yazdı "Apple, yıllar önce Tarantino'nun evinde kötü bir geçirdikten sonra kokaini bıraktı." diyerek, bunu Tarantino ve o dönemki eski sevgilisi ABD'li oyuncu Paul Thomas Anderson sayesinde başardığını söylüyor.

'Bir daha yapmayacaktır'

Apple “Herhangi bir bağımlıyı Quentin ve Paul ile birlikte yanlarında kokain ile özel bir sinema salonuna kilitleyin, bir daha asla kullanmazlar.” dedi. Apple ayrıca Anderson ile olan ilişkisinin acı verici ve kaotik olduğunu söyledi. Öte yandan 'Fetch the Bolt Cutters', şarkıcının 8 yıl sonra çıkardığı ilk albüm olma özelliği taşıyor. Rolling Stones'ta yer alan habere göre, albümde kirli yağdanlıklar, tıngırdayan tohumlar ve Apple'ın hayatını kaybeden köpeğinin kemikleri gibi alışılmadık enstrümanlar var.

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