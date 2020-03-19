Kültür & Sanat Fiona Apple: Tarantino, uyuşturucuyu bırakmamı sağladı

Fiona Apple: Tarantino, uyuşturucuyu bırakmamı sağladı

Kültür & Sanat

Fiona Apple: Tarantino, uyuşturucuyu bırakmamı sağladı

ABD'li şarkıcı Fiona Apple, efsane yönetmen Quentin Tarantino ve eski sevgilisi ABD'li oyuncu Paul Thomas Anderson'ın kokaini bırakmasında yardımcı olduğunu açıkladı.

19 Mart 2020, Perşembe 11:19 Son Güncelleme:
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42 yaşındaki ABD'li şarkıcı Fiona Apple, yeni albümü 'Fetch the Bolt Cutters' hakkında New Yorker dergisine konuştu. Yeni albümünün yanı sıra eski alışkanlıklarına ve eski sevgililerine dair de konuşan Apple, Tarantino'nun eski alışkanlıklarına bırakmasında etkin bir rol oynadığıını söyledi. Nusbassu şöyle yazdı "Apple, yıllar önce Tarantino'nun evinde kötü bir geçirdikten sonra kokaini bıraktı." diyerek, bunu Tarantino ve o dönemki eski sevgilisi ABD'li oyuncu Paul Thomas Anderson sayesinde başardığını söylüyor.

'Bir daha yapmayacaktır'

Apple “Herhangi bir bağımlıyı Quentin ve Paul ile birlikte yanlarında kokain ile özel bir sinema salonuna kilitleyin, bir daha asla kullanmazlar.” dedi. Apple ayrıca Anderson ile olan ilişkisinin acı verici ve kaotik olduğunu söyledi. Öte yandan 'Fetch the Bolt Cutters', şarkıcının 8 yıl sonra çıkardığı ilk albüm olma özelliği taşıyor. Rolling Stones'ta yer alan habere göre, albümde kirli yağdanlıklar, tıngırdayan tohumlar ve Apple'ın hayatını kaybeden köpeğinin kemikleri gibi alışılmadık enstrümanlar var. 

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