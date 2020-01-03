Fırat Aydınus'un görevi bırakacağı tarihi açıkladı

MHK Başkanı Zekeriya Alp, hakem Fırat Aydınus'un görevi bırakacağı tarihi açıkladı.

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Fırat Aydınus'un görevi bırakacağı tarihi açıkladı

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp, Fırat Aydınus hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Alp, Fırat Aydınus'un 1.5 yıl sonra hakemliği bırakacağını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Zekeriya Alp, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu’nda basın toplantısı düzenledi.

Zekeriya Alp, Türk futbolunun deneyimli hakemlerinden Fırat Aydınus'un 1.5 yıl sonra hakemliği bırakacağını açıkladı.


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