Firik Pilavı nasıl yapılır?

1,5 su bardağı firik

1 su bardağı pilavlık bulgur

Yarım su bardağı yeşil mercimek

1 yemek kaşığı biber salçası

1 adet soğan

Yarım çay bardağı kadar sıvı yağ

1 yemek kaşığı tereyağı

5 su bardağı tavuk suyu

Karabiber

Pul biber

Tuz

Firik Pilavı’nın yapılışı

Yeşil mercimeği tencerede hafif yumuşayana kadar pişirin. Yemeklik doğradığınız soğanları kavurun. Firik ya da bulguru yıkayın ve süzün. Soğanlar altın sarısına gelince firik veya bulguru ekleyip kavurun. Hafif yumuşamış yeşil mercimeği ekleyerek kavurun.

Üzerine salçayı ekleyin, iyice kavurun. Baharatları ekleyip, tuzu ve sıcak tavuk suyunu ilave edin. Kapağı kapalı bir şekilde orta ateşte pişmeye bırakın. Suyunu tamamen çekip pişen pilavın altını kapatın, tereyağını ekleyerek karıştırın ve kapağın altına havlu kağıt koyarak demlenmeye bırakın.

Firik pilavını demlendikten sora servis edebilirsiniz. Afiyet olsun