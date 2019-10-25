Firik Pilavı nasıl yapılır?
Firik Pilavı gastronomi kenti Gaziantep'in geleneksel mutfak kültürünün vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor.Yüksek miktarda lif içeren Firik B vitamini yönünden oldukça zengin bir tahıl. Diyabet tedavisinde faydalı olduğunu biliniyor ve içerisinde yüksek miktarda demir içeriyor. İşte Anadolu'nun en değerli ürünlerinden firikle yapabileceğiniz nefis ve lezzetli Firik pilavı tarifi…
Firik Pilavı nasıl yapılır?
1,5 su bardağı firik
1 su bardağı pilavlık bulgur
Yarım su bardağı yeşil mercimek
1 yemek kaşığı biber salçası
1 adet soğan
Yarım çay bardağı kadar sıvı yağ
1 yemek kaşığı tereyağı
5 su bardağı tavuk suyu
Karabiber
Pul biber
Tuz
Firik Pilavı’nın yapılışı
Yeşil mercimeği tencerede hafif yumuşayana kadar pişirin. Yemeklik doğradığınız soğanları kavurun. Firik ya da bulguru yıkayın ve süzün. Soğanlar altın sarısına gelince firik veya bulguru ekleyip kavurun. Hafif yumuşamış yeşil mercimeği ekleyerek kavurun.
Üzerine salçayı ekleyin, iyice kavurun. Baharatları ekleyip, tuzu ve sıcak tavuk suyunu ilave edin. Kapağı kapalı bir şekilde orta ateşte pişmeye bırakın. Suyunu tamamen çekip pişen pilavın altını kapatın, tereyağını ekleyerek karıştırın ve kapağın altına havlu kağıt koyarak demlenmeye bırakın.
Firik pilavını demlendikten sora servis edebilirsiniz. Afiyet olsun