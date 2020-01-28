Fırında hamsili pilav tarifi: Fırında hamsili pilav nasıl yapılır?
Balık oldukça sevilen ve tercih edilen bir öğündür. Sezonu geldiğinde hamsi ise en çok tercih edilen balık türüdür. Hamsi ile yapılan bütün yemekler oldukça lezzetli oluyor. Fırında hamsili pilav tarifi de en çok sevilen lezzetlerden birisidir. Misafirlerinize şık sunumlar eşliğinde ikram edebileceğin fırında hamsili pilav tarifi enfes bir lezzete sahip. Eğer fırında hamsili pilav tarifi arıyor yada fırında hamsili pilav nasıl yapılır merak ediyorsanız "fırında hamsili pilav tarifi, fırında hamsili pilav nasıl yapılır" detaylar haberimizde.
Hamsi en silen balık türlerindendir. Hamil ile yapılan bütün çeşit yemekler oldukça lezzetli oluyor. Sizde sevdiklerinize fırında hamsili pilav tarifi hazırlamak istiyorsanız yada fırında hamsili pilav nasıl yapılır merak ediyorsanız "fırında hamsili pilav tarifi, fırında hamsili pilav nasıl yapılır" haberimize bir göz atın.
Fırında hamsili pilav tarifi
Fırında hamsili pilav malzemeleri
Fırında hamsili pilavı için:
- 2 su bardağı pirinç
- 1 tane orta boy soğan
- 4-5 dal maydanoz
- 1,5 tatlı kaşığı kuş üzümü
- 1 tatlı kaşığı salça
- Tuz, karabiber, sıvıyağ
Fırında hamsili pilav dışı için:
- 1 kg ayıklanmış ve kılçığı çıkarılmış hamsi
- Mısır unu
Fırında hamsili pilav yapılışı
Pilav tenceresine margarin yada tereyağı koyun. Yemeklik doğranan soğanlar pembeleşinceye kadar kavurun. Salça ilave edin. Daha sonra pirinci ekleyip, kavurun. Tuz, karabiber, kuş üzümü ve 3 su bardağı kaynar su dökün. Pirincin altını kısın ve pişmeye bırakın. Pişince maydanozu ilave edip demlenmeye bırakın. Pilav demlenirken küçük cam tepsiyi margarinle yağlayın. Hamsilerin sırtlarını mısır ununa batırın ve tepsiye sık aralıklarla dizin. Hamsiler pişince küçülüyor ve pilav dışına çıkıyor. Bu yüzden sık aralıklarla diziyoruz. Daha sonra demlenen pilavı hamsilerin üzerine dökülüp yine aynı şekilde üstünü de hamsilerle kapatın. Üzerine sıvı yağ gezdirin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 30 dk kadar pişirin. Sıcak servis edin.
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