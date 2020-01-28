Hamsi en silen balık türlerindendir. Hamil ile yapılan bütün çeşit yemekler oldukça lezzetli oluyor. Sizde sevdiklerinize fırında hamsili pilav tarifi hazırlamak istiyorsanız yada fırında hamsili pilav nasıl yapılır merak ediyorsanız "fırında hamsili pilav tarifi, fırında hamsili pilav nasıl yapılır" haberimize bir göz atın.

Fırında hamsili pilav tarifi

Fırında hamsili pilav malzemeleri

Fırında hamsili pilavı için:

- 2 su bardağı pirinç

- 1 tane orta boy soğan

- 4-5 dal maydanoz

- 1,5 tatlı kaşığı kuş üzümü

- 1 tatlı kaşığı salça

- Tuz, karabiber, sıvıyağ

Fırında hamsili pilav dışı için:

- 1 kg ayıklanmış ve kılçığı çıkarılmış hamsi

- Mısır unu

Fırında hamsili pilav yapılışı

Pilav tenceresine margarin yada tereyağı koyun. Yemeklik doğranan soğanlar pembeleşinceye kadar kavurun. Salça ilave edin. Daha sonra pirinci ekleyip, kavurun. Tuz, karabiber, kuş üzümü ve 3 su bardağı kaynar su dökün. Pirincin altını kısın ve pişmeye bırakın. Pişince maydanozu ilave edip demlenmeye bırakın. Pilav demlenirken küçük cam tepsiyi margarinle yağlayın. Hamsilerin sırtlarını mısır ununa batırın ve tepsiye sık aralıklarla dizin. Hamsiler pişince küçülüyor ve pilav dışına çıkıyor. Bu yüzden sık aralıklarla diziyoruz. Daha sonra demlenen pilavı hamsilerin üzerine dökülüp yine aynı şekilde üstünü de hamsilerle kapatın. Üzerine sıvı yağ gezdirin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 30 dk kadar pişirin. Sıcak servis edin.

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