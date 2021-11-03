Kendine hayran bırakacak fıstık ezmeli kek tarifi, her lokmasında ayrı lezzet alabileceğiniz bir tarif. Peki, fıstık ezmeli kek nasıl yapılır? Misafirlerinize hızlıca hazırlayabileceğiniz, çay ve kahve keyfinize lezzet katacak fıstık ezmeli kek tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler, püf noktası...

FISTIK EZMELİ KEK TARİFİ

Fıstık ezmeli kek malzemeler

3 adet yumurta

2 su bardağından 2 parmak eksik toz şeker

1 su bardağından 2 parmak eksik sıvı yağ

1 yemek kaşığı tuzsuz tereyağı

2 ,5 su bardağı un

1 su bardağı süt

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

1 kavanoz 340 gram şekersiz yer fıstığı ezmesi

FISTIK EZMELİ KEK YAPILIŞI

Granit kek kalıbını tuzsuz tereyağı ile iyice yağlayın.

Öncelikle 3 yumurta ve şekeri iyice çırpın. Sonra diğer sıvı malzemeleri tek tek ekleyerek iyice çırpın. Un ve kabartma tozu vanilyayı elek yardımıyla eleyerek yavaş yavaş ekleyin. Çırpmaya devam edin. En son 1 kavanoz yer fıstığı ezmesi i ekleyerek iyice karıştırın.

İyice yağlanmış kek kalıbına kek hamurunu dökün. Elle sallayarak iyice yayılmasını sağlayın. 170 derece de yaklaşık 35 -40 dakika pişirin.



