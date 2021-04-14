Fit güllaç tarifi
Ramazan ayının en popüler tatlısı güllaç, hem hafif hem lezzetli olmasıyla iftar sofralarında sıkça tercih ediliyor. Klasik güllaç tarifindeki malzemelerde ufak bir değişikliğe giderek fit güllaç yapmanız mümkün. İşte fit güllaç tarifi... / ÖZGÜR GÖKMEN ÇELENK
14 Nisan 2021, Çarşamba 10:09 Son Güncelleme:
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Fit güllaç için malzemeler şöyle:
- 250 gr kadar paket güllaç
- 1 su bardağı iri dövülmüş ceviz
- 1.5 kaşık bal
- 1 litre laktozsuz yarım yağlı süt
- Vişne veya çilek, ceviz veya Hindistan cevizi tozu
- 1 yemek kaşığı gül suyu
HAZIRLANIŞI:
- Balı, ılık süte ekleyip karıştırın, ardından gül suyunu ekleyin.
- Derince bir kaba veya borcama bir miktar süt ilave edin.
- Kalıbınızın şekline göre güllaç yapraklarını yerleştirin.
- Her kata süt ekleyin.
- Dövülmüş cevizin bir miktarını serpip, üzerini tekrar güllaçla kaplayın.
- Tekrar süt ve bir kat daha ceviz ve yine güllaç, bu işlemi tekrarlayın.
- Kalan tüm sütü ekleyip streçle üstünü kapatıp dolaba alın.
- Ortalama 3-4 saat sonra buzdolabından alıp üzerini dilediğiniz gibi süsleyip servis edin.