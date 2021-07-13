Fiyatlar artınca tüketici kiralamaya yöneldi

Kurban Bayramı’nın yaklaşması ile birlikte seyahat planları yapılmaya başlandı. İnsanların seyahatlerini nasıl gerçekleştirecekleri ise pandemi şartlarında merak konusu oldu.Temmuz ayında 4.376 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırma sonuçları bu bayramda araç fiyatları arttığı için insanların daha çok araç kiralama eğiliminde olduğunu gösteriyor. “Kurban Bayramı’nda seyahat etmeyi düşünüyor musunuz?” sorusuna katılımcıların %73,5’i “hayır” yanıtını verirken, katılımcıların %26,5’i “evet” yanıtını verdi.

KENDİ ARAÇLARIYLA SEYAHAT EDECEKLER

Katılımcılara nasıl seyahat etmeyi düşündükleri sorulduğunda %59,7’si kendi aracıyla, %8,9’u otobüs veya uçak ile seyahat edeceğini belirtiyor. Katılımcıların %19,9’u araç satın alacağını, %11,4’ü araç kiralayacağını belirtmekte. Arabam.com’un araştırmasına katılanlara neden araç kiralamayı düşündükleri sorulduğunda %48,1 oran araç fiyatları arttığı için otomobil kiralayacağını ifade etmekte. Tüketicilerin %18,2’si satın almak istediği temiz aracı bulmak zor olduğu için, %11,7’si arıza-kaza vb. durumlarında tamirat işleriyle zaman kaybetmek istemediği için, %10,4’ü uzun süre aynı aracı kullanmak istemediği için araç kiralayacağını söylemekte.

ARAÇ KİRALAMA SÜRELERİ

Araç kiralama sürelerini nasıl tercih ettikleri sorulduğunda ise kullanıcıların %53,3’ü haftalık, %25,3’ü günlük, %14,7’si aylık, %5,3’ü yıllık, %1,3’ü saatlik kiralamayı tircih ettiği vurgulanıyor. Tüketicilere şirket kiralama tercihleri sorulduğunda ise %30,7’si kurumsal ve güvenilir bir firma olmasına dikkat edeceğini belirtti. Cevaplayıcıların %30’u araçların temiz olması ve model çeşitliliğinin en büyük faktör olacağını söyledi.