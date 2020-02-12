Fiziksel ve zihinsel yorgunluklara karşı kestane

Kış aylarında, soğuk hava, gri bulutlar, güneşin daha az yüzünü göstermesi vücudumuzda yorgunluk hissi oluşturabiliyor. Kış yorgunluğunun yanı sıra zihinsel yorgunluğunda yaşandığı bu günlerde, sokakta, markette karşımıza çıkan ve tat ve kokusu ile iştah kabartan kestanenin yorgunluğa ve hastalıklara karşı faydaları nelerdir, nasıl tüketmek gerekir?

Bir porsiyon kestane iki üç orta boy kestanedir ve bir dilim ekmekle eşdeğerdir

Kestanenin sağlık açısından faydalarına dikkat çeken Beslenme ve Diyet Uzmanı Zülal Yalçın, nasıl tüketilmesi gerektiğine değindi. İçeriğinde bulunan nişasta, lif, protein, potasyum, fosfor, kalsiyum gibi minerallerin yanı sıra B1, B2 ve C vitaminlerinin sağlığa çok faydalı olduğunu, protein ve yağ miktarı düşük olmasına rağmen içerdiği karbonhidrat miktarının oldukça yüksek olduğunu söyledi. Yalçın; “Kestane; fosfor, magnezyum, klor, kalsiyum, demir, sodyum ve özellikle potasyum mineralleri ile B1, B2 ve C vitaminlerini içermektedir.

Faydaları saymakla bitmiyor

Kestanenin potasyum bakımından oldukça zengin olması, potasyum eksikliği olanlarda iyi bir potasyum tamamlayıcısıdır. Potasyum, vücutta sodyum ile birlikte su dengesinin ayarlanmasında, besinlerin hücre içine geçişinde, sinir hücrelerinde mesajların iletilmesinde, kasların yapılarının korunmasında önemli rol oynar. Kestane kolesterolü düşürür, kalp damar hastalıklarından korur, kan basıncını düzenler, kan dolaşımını hızlandırır, ishali önler, unutkanlığı giderir, gluten içermez, demir içeriği ile kansızlığı önler, içerdiği kalsiyum ile kemik, kas ve dişlerin güçlenmesine yardımcı olur.

Ara öğünde sadece üç tane

Bir porsiyon kestane iki üç orta boy kestanedir ve bir dilim ekmekle eşdeğerdir. Faydaları saymakla bitmeyen kestanenin protein ve yağ miktarı düşük olmasına rağmen içerdiği karbonhidrat miktarı oldukça fazladır. Fiziksel ve zihinsel yorgunluklara karşı oldukça önemli bir besin olan kestane, haşlanarak, ara öğünde üç adet şeklinde tüketilmelidir” dedi.

15 adet orta boy kestane 350 kalori

Beslenme ve Diyet Uzmanı Zülal Yalçın, bir kase kestanenin yaklaşık 350 kalori olduğunu söyledi. Şeker hastalarının, kilo problemi olanların tüketim miktarına dikkat etmeleri gerektiğini belirterek,diğer yemişlerin aksine yüksek nişasta ve su içeren kestanenin, protein ve yağ oranın düşük olduğunu, 15 orta boy kestanenin 350 kalori olduğunu sözlerine ekledi. Kestanenin faydalarına değinen Zülal Yalçın, şeker hastalığı ve sindirim sistemine faydaları ile ilgili şöyle konuştu:

“Kestane gibi diyet lifleri yüksek olan yiyecekler düşük glisemik yiyecek olarak kabul edilir, bu da yüksek şekerli yiyeceklere kıyasla yavaş yavaş kan şekerinin yükselmesine neden olur. Bu, diyabet hastaları için tehlikeli olabilecek kan şekeri seviyesindeki ani yükselişin önlenmesine yardımcı olur. Şeker hastalığı riskini azaltır.

Diyet lifi bağırsaklardaki peristaltik hareketi uyarmaya yardımcı olur, böylece bağırsak hareketlerinizi düzenler ve iltihap ve rahatsızlığı önler. Diyet lifi aynı zamanda besin maddelerinin emilimini de optimize eder.”



