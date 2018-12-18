FLAŞ | Ersun Yanal imzaladı

Fenerbahçe'de Ersun Yanal dönemi pratikte dünkü Erzurumspor maçıyla başlamış olsa da, resmi sözleşme bugün imzalandı. 56 yaşındaki teknik adam, Başkan Ali Koç'un da katıldığı törende kendisini Sarı-Lacivertli kulübe 1,5 yıllığına bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Ali Koç'un açıklamalarında satır başları:

Sezon başında Fenerbahçe için en kötü senaryoyu çizin deseler, hiçbirimiz şu an içinde bulunduğumuz durumu tahmin edemezdik. Yaşanan bu olayları sadece transfere, takım ruhuna, yanlış tercihlere veya başka unsurlara bağlayamayız. Bilmenizi isterim ki bugün içinde bulunduğumuz olumsuz tablonun arkasında camiamız için çok daha değerli işlere imza atıyoruz. Biz büyük bir camiayız.

Binlerce insan bu camiaya hizmet ediyor. Futbolculara da söylediğim gibi, bu camiada futbol dışındaki tüm kulvarlarda ağzınızla kuş da tutsanız futbol başarılı olmadığında ne yazık ki bütün yapılan olumlu işler göz ardı edilebiliyor. Bu nedenle futbolun mutlaka başarılı olması gerektiğini hepimiz biliyoruz.

Ligde ve Avrupa'da istediğimiz sonuçları alamadık. Bu nedenle 10. haftada bir hoca değişikliğine gittik. Bu noktada Phillip Cocu'ya da ayrılık sürecindeki tutumundan dolayı çok teşekkür ediyorum. Çünkü bundan önceki dönemlerde gerek bazı hocalarla gerekse bazı futbolcularla bu tip dönemlerde sorunlar yaşadık. Tazminatında bahsedilen yüksek rakamların hiçbiri doğru değildir. Hatta kendisi tazminatında bir indirim bile yaptı. Şu an halen Türkiye'de bulunmasının nedeni de "Ocak ayına kadar ailem açısından Türkiye'de kalmam sizin için uygun olur mu?" diye bize sordu. Biz de tabi ki kendisine onay verdik. Burada bulunmasının tazminatla alakası yok. Yine ondan sonra takımı devralan Erwin Koeman'a da teşekkür ediyorum. Zor bir zamanda liderlik gösterdi.

Bizim için güneşi açmamızda yardım edecek kişi olan Ersun Hocamız da burada yanımızda. Kendisini taraftarımız da çok istiyordu. Son şampiyonluğumuzda takımın başındaydı, keyif aldığımız futbolu onunla izledik. Tabi ki bana soracaksınız, "Daha önce farklı konuşmuştunuz" diye. Buna da elbette yanıt vereceğim."

Hocamızla hiçbir pazarlık yapmadık. Kendisi görüşmelerde avukat dahi kullanmadı. 1,5 yıllık sözleşme imzaladık, opsiyon sizin olsun dedi. Şampiyon olursak elbette sözleşme uzayacağını belirttik. Kendisi transfer de istemedi. Buna karşın devre arasında gereken transferleri yapacağız. Hatta gözümüzü de karartacağız. Bu yılı kayıp olarak görürsek, gelecekte atacağımız adımları belki de bu yıl atacağız. Uzun süreçte gerçekleştirmeyi düşündüğümüz transferleri bu yıl gerçekleştirmeye çalışacağız. Kendisine bu yolda "Allah yar ve yardımcınız olsun" diyorum ve başarılar diliyorum."

FFP çerçevesinde bizim harcayabileceğimiz, 11,9 milyon euro var. Sadece alım-satım durumu da değil, transferin, gelirlerin belirli bir yüzdesini de geçmemesi gerekiyor. 31 ocakta görüşmemiz var. Gözümüzü karartmak ne demek? Şu an zaten hiçbir şey yapmasak da FFP kuralalrını yerine getiremiyoruz. Gelecek sezon Avrupa'ya belki gitmeyerek doğru hamleleri yapmayı düşünebiliriz.

Ersun Yanal'ın açıklamalarından satır başları:

Fenerbahçe'nin büyüklüğü sportif hedeflerin bile üzerindedir. Fenerbahçe bu ülkenin sporda lokomotiflerinden biridir. Koç Ailesinin bir mensubu olan başkanımızın da burada bulunması Türk sporu açısından da çok olumlu bir gelişmedir. Takımın bugün bulunduğu yer futbolla yorumlanacak kadar sığ olmamalıdır. Evet, dördüncü yıldızı takacağız. Dördüncü yıldız için var gücümüzle, hepinizin desteğiyle, el ele çalışacağız. Bu şampiyonluğu göğüsleyeceğiz. Bunun başka bir alternatifi yok.

Ligi kaçıncı sırada bitiririz bilemiyorum ama ikinci ayrıyla beraber ligin yeni başladığını düşünürsek biz o tablonun lideri olacağız.

Geleli henüz 3 gün oldu. Kadro dışı kalan oyuncularla ilgili durumu konuşacağız. Basın mensuplarıyla da bir araya gelip onlara da açık yüreklilikle her sorularına cevap vereceğim.

(Takımın gol sayısının az olmasıyla ilgili) Fenerbahçe'nin bir kültürü var. Taraftarının bir kültürü var. Biz bunun dışında bir şey yapmayacağız. Ben bir önceki şampiyonluğu tek başıma almadım. Çok önemli bir takım ve birliktelik vardı.

Rakibimize dün çok fazla pozisyon vermediğimizi düşünüyorum. Bu süreyi artırmamız lazım. İkinci yarıda sürekli oyunu oynayan bir Fenerbahçe izleyeceksiniz.

(2010/2011 sezonu hakkında ki soruyla ilgili) 2013/2014 sezonunda ben Fenerbahçe'de görev yaptım. Bunun dışında ben şampiyonluktan bahsetmedim. Bütün röportajlarıma bakabilirsiniz. Bu konu artık kapansın. röportajlarıma bakın.



