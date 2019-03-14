Başakşehir karşılaşmasında mağlup olan Fenerbahçe, Sivasspor karşısında mutlak 3 puan arayacak. Bu müsabaka öncesi Sarı-Lacivertlilere kötü haber geldi. Sakatlığı devam eden Nabil Dirar, bugün yapılan antrenmana katılmadı. Tecrübeli futbolcunun, Sivasspor maçında forma giymesi zora girdi.

SİVAS İSTANBUL'DA BAŞARILI

İstatistik bilimine büyük önem veren Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Sivasspor'un İstanbul'da elde ettiği skorlardan dolayı rahatsız. Yiğidolar, İstanbul'da Beşiktaş'ı 2-1, lider Başakşehir'i 1-0 ve Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti. Sivasspor İstanbul'da sadece Galatasaray'a 4-2 kaybetti.

TOPU GEÇ GERİ ALIYOR

Fenerbahçe, topu geri kazanma istatistiğinde 6. sırada yer alıyor. Kanarya, 12.1 saniye ortalamasıyla 6. sırada yer alırken listenin başında Beşiktaş var. Kartal, 11.1 saniye ile topu rakipten en erken alan takım konumunda. Trabzon'un 11.8 saniye ile 4. sırada olduğu sıralamada Galatasaray (11.9) beşinci...



