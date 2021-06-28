Transferin hızlı takımı Trabzonspor, Fode Koita'ya da imza attırdı. Düzenlenen imza töreninde konuşan Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Koita hocamızın istediği bir oyuncuydu. Bu gece Hamsik de geliyor. Bu sene şampiyonluk mücadelesi içerisinde yer alacak olan bir Trabzonspor izleyeceğiz. Koita, adım gibi eminim ki bu süreci başarıyla yönetecektir. Camiamıza, taraftarlarımıza hizmet edecek ve bu sene şampiyonluk mücadelesi verecek olan Trabzonspor'da, bu mücadelenin önemli aktörlerinden biri olacaktır" dedi.

Koita ise duygularını şöyle dile getirdi: "Herkesi selamlıyorum. Buraya gelmemde emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Şu anda burada olduğum için çok mutluyum ve elimden gelen en iyi performansı sergileyeceğim."



