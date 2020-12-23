Fortuna Sittard yükselişe geçti
Acun Ilıcalı'nın ortağı olduğu Fortuna Sittard takımı sezona kötü bir başlangıç yapmıştı. İlk 9 maçını kazanamayan ve Acun Ilıcalı'nın da hamlesi ile teknik direktör değişikliğine giden Sittard takımı son 4 maçında 10 puan topladı ve yenilgi yüzü görmedi.
23 Aralık 2020, Çarşamba 00:40 Son Güncelleme:
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Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın ortağı olduğu Fortuna Sittard sezona kötü başlamıştı. İlk 9 maçında galibiyet elde edemeyen Hollanda'nın Fortuna Sittard takımı, daha sonra teknik adam değişikliğine gitti. Sezonun 10.haftasında da Vitesse'ye kaybeden Sittard bu maçtan sonra yükselişe geçti.
Acun Ilıcalı'nın yaptığı müdahale sonrası alınan kararla göreve gelen teknik adam Sjors Ultee, büyük bir başarı göstererek son 4 lig maçında 10 puan toplamayı başardı.
Fortuna Sittard'ın ligdeki son 4 maçı
- Fortuna Sittard 3-2 Willem II
- Heracles 1-2 Fortuna Sittard
- Utrecht 1-1 Fortuna Sittard
- Fortuna Sittard 2-1 Waalwijk
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