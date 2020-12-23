Futbol Fortuna Sittard yükselişe geçti

Fortuna Sittard yükselişe geçti

Futbol

Fortuna Sittard yükselişe geçti

Acun Ilıcalı'nın ortağı olduğu Fortuna Sittard takımı sezona kötü bir başlangıç yapmıştı. İlk 9 maçını kazanamayan ve Acun Ilıcalı'nın da hamlesi ile teknik direktör değişikliğine giden Sittard takımı son 4 maçında 10 puan topladı ve yenilgi yüzü görmedi.

23 Aralık 2020, Çarşamba 00:40 Son Güncelleme:
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Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın ortağı olduğu Fortuna Sittard sezona kötü başlamıştı. İlk 9 maçında galibiyet elde edemeyen Hollanda'nın Fortuna Sittard takımı, daha sonra teknik adam değişikliğine gitti. Sezonun 10.haftasında da Vitesse'ye kaybeden Sittard bu maçtan sonra yükselişe geçti.

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Acun Ilıcalı'nın yaptığı müdahale sonrası alınan kararla göreve gelen teknik adam Sjors Ultee, büyük bir başarı göstererek son 4 lig maçında 10 puan toplamayı başardı.

Fortuna Sittard'ın ligdeki son 4 maçı

  • Fortuna Sittard 3-2 Willem II
  • Heracles 1-2 Fortuna Sittard
  • Utrecht 1-1 Fortuna Sittard
  • Fortuna Sittard 2-1 Waalwijk
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