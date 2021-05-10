Frame Gayrimenkul ile sektörde dijital dönem

Frame Gayrimenkul Danışmanlık da yurtdışında uzun zamandır yapıldığı gibi müşterilerine evleri videoyla gezdirmeye başladı. Firma, “tam yetkili” sözleşme yaptığı her portföy için birebir çalışıyor, teknolojiden yararlanarak özel IGTV’ler (Instagram TV) hazırlıyor, ayrıca “online open house”lar düzenliyor. Frame Gayrimenkul Ofis Kurucusu ve Brokeri Pemra Hiçsönmez, “Bizim işimizde rekabet çok fazladır. Gayrimenkul dünyasında işlerini dijital pazarlama ile yapmaya başlayan her ofis, uygulamaya konulan bu yeni süreci müşterileri için fırsata çevirebilir” diye konuştu.

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