1-) Hedef Burak Yılmaz

Tecrübeli santrafor Burak Yılmaz, sezona sakatlıklarla başlamasına rağmen yeni yeni forma şansı bulmaya başladı. Konya'daki maçta Varane ve Umtiti'ye zor anlar yaşattı.

Karim Benzema kadar etkili ve güçlü. Varane ve Umtiti gibi iki üst düzey stoperle fiziksel müdahaleye girmekten kaçınmayan Burak, hareketli oyunuyla da geçiş hücumlarında Fransa savunma hattını çaresiz bıraktı. 34 yaşında olmasına rağmen son düdüğe kadar inanılmaz bir etki bıraktı.

Türkiye milli takımında dikkat edilmesi gereken futbolcuların başında geliyor.





2-) Şok preslere dikkat

Raphael Varane'ın maç öncesi yaptığı basın toplantısında Türkiye'nin Konya'daki maçta sert ve ani preslerle hücumda etkili olduğunu, Fransa savunmasını çaresiz bıraktığını belirtti.

"Pres sonucu kaptıkları toplarla kaleye hızlı bir şekilde geldiler" diyen Real Madrid'in ve Fransa milli takımının yıldız stoperi, Türkiye'nin iki bloktan oluşan 4-1-4-1 taktiğine karşı Fransa'ya Dünya Kupası zaferini getiren taktiğin bir işe yaramadığını belirterek, bu maçta Pogba ve Kante gibi orta saha oyuncularının da olmadığını hatırlattı.

Ayrıca uzun toparla etkili olabileceklerini düşündüğünü söyledi.

3-) Hızlı futbolcuları kullanın

Fransa , hücumda çok aktif ve bulduğu pozisyonları yüksek yüzdeyle gole çevirebilen bir takım. Türkiye'ye karşı oynadıkları maçta kaleyi bulan şutları yoktu.

7 maçın 6'sında gol yemeden galip gelen Türkiye'nin savunması çok sağlam. Mbappe'nin yarattığı tehlikelerle rakip kaleye giden Fransa'da Giroud ve Griezmann pozisyonları bitiriyordu.

Mbappe bu akşamki maçta olmayacak ve Mbappe gibi hızlı futbolcularınız yoksa Türkiye'ye gol atmak kolay değil. İleri uçtaki forvetiniz topa birden çok kez dokunuyorsa büyük ihtimalle kaptıracaktır. Hızlı forvetin yanı sıra bir diğer seçenek ise kanat ortalarıyla gol yollarında etkili olmak.

4-) Duran top tehlikesi

Türkiye, hücumda duran topları etkili kullanıyor. Konya'daki maçtaki ilk gol de kornerden gelmişti. Digne ve Varane'ın bir anlık dalgınlıkları Fransa'nın topu ağlarında görmesine sebep oldu.

Gol haricinde de iki köşe vuruşunda gole çok yaklaştılar. Hugo Lloris'in muhteşem performansı olmasa maç sonunda çok daha farklı bir skor görülebilirdi.



