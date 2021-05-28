Dünya Fransa’da polise bıçaklı saldırı!

Fransa’da polise bıçaklı saldırı!

Dünya

Fransa’da polise bıçaklı saldırı!

Nantes'da bıçakla saldırdığı polisin silahını alarak kaçan kişiyi yakalamak için başlatılan operasyonda 3 jandarma yaralandı.

28 Mayıs 2021, Cuma 17:22 Son Güncelleme:
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Fransa'nın Nantes kentinde bir belediye polisine yönelik bıçaklı saldırı sonrası bölgede başlatılan operasyonda çıkan çatışmada, 3 jandarma yaralandı. Bölge Jandarmasından yapılan açıklamaya göre, bir kişi görevli bir belediye polisine bıçakla saldırıp yaraladıktan sonra, polisin silahını alarak kaçtı.

Güvenlik güçlerinin bölgede başlattığı operasyon sırasında çıkan çatışmada 3 jandarma yaralandı. Saldırgan güvenlik güçleri tarafından öldürüldü. Bıçakla yaralanan polisin ise hayati tehlikesi devam ediyor.

Bu arada, Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in olay yerine intikal ettiği belirtildi.


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