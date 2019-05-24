Geçen yıl sunucu Funda Özkalyoncu, Sabahattin Ali'nin 1943'te yayımlanan eseri 'Kürk Mantolu Madonna'nın 1953 doğumlu Madonna'nın hayat hikayesini anlattığını zannederek büyük bir gafa imza atmıştı.

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Ece Erken'den de bir Madonna bombası geldi.

Erken, bu yılki Eurovision'da sahne alan Madonna'yı yarışmacı sanıp şu şok cümleleri sarf etti: "Madonna'nın birinci olamaması çok acayip değil mi? Madonna'sın sen ne yapsan olur."

Erken'i partneri Bircan Bali'nin de desteklemesi güldürdü.







