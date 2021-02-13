Furkan Bayraktar: Kitabın kapağına değil içine bakmalıyız

"Bir Yabancı Gibi" ile "Düşüyorum Tut Elimden" ve "Karanlığımın Aydınlığı isimli kitapları kaleme alan Furkan Bayraktar pandemide evde kalıp kitaplarla bol bol zaman geçirdiğini ve yeni kitabı üzerinde çalıştığını belirtti.

“Kitabın kapağına değil içine bakın”

Yazar olmanın ve kitap yazmanın meşakkatli olduğunu ve kitap çıkaran herkesin yazar olmadığını söyleyen Furkan Bayraktar, "Kitap seçerken sosyal medya reklamına ya da kapağına değil, dikkatli şekilde içine bakalım. Kitapçıya danışalım, internetten tanıtım bültenini okuyalım. Kitap çıkaran herkes yazar değildir. Kendimizi ve çocuklarımızı niteliksiz kitaplar okuyarak kitaplardan uzak ve soğutmayalım" dedi.

"Edebiyatımızı ayakta tutmalıyız"

Türk Edebiyatı ve yayın dünyasının zor durumda olduğunu belirten ve kendi edebiyatımızı ayakta tutmak için Türk yazarların kitaplarının okunması gerektiğini vurgulayan Bayraktar, "Pandemi döneminde iptal edilen kitap fuarları, imza günleri nedeniyle gelirini yalnızca kitaplardan elde eden birçok Türk yazarın geçimini sağlayamayacak noktaya geldiğini, yayınevlerinin kitap satışı yapamaması nedeniyle kapanma noktasına geldi.

Türk Edebiyatı, yayın dünyası hayatta kalsın istiyorsak, desteklemek amacıyla aldığımız üç kitaptan birinin mutlaka Türk yazara ait olmasını önemseyelim. Benim gibi sabit geliri olan yazarlar da var ancak yakından tanıdığım ve sadece kitap gelirleriyle geçimini sağlayan birçok yazar, kitap gelirlerinin kesilmesi nedeniyle akrabalarının desteğiyle yaşamlarını sürdürme noktasına geldiler.

Bu yüzden yazarlarımızı, edebiyatımızı desteklemeliyiz. Yabancı yazarları eserleri de okuyalım ama eğer bizim kültürümüzden, toprağımızdan çıkan nitelikli eserleri bu süreçte desteklemezsek, birçok yazarı tanımadan kaybetmiş olacağız" şeklinde konuştu.

Bayraktar, sözlerine "Yeni tip corona virüs (Covid-19) pandemisinin halen ciddiyetini koruduğunu hatırlatan Furkan Bayraktar tüm yurttaşları bilinçli olmaya davet ederek, "Covid-19 pandemisi halen bitmiş değil. Lütfen sosyal mesafe kurallarına dikkat edelim ve maske takmaya özen gösterelim, mümkün olduğunca evde kalmaya çalışalım" diye konuştu.