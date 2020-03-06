Futbolun efsaneleri sosyal medyanın fenomenleriyle buluşuyor

Her ayın 15'inde yapılması planlanan organizasyonda ilk olarak eski futbolcular ve sosyal medya fenomenleri karşı karşıya gelecek. Ahmet Dursun, Tuncay Şanlı, İbrahim Yattara ve Hasan Kabze gibi eski futbolcuların oluşturduğu takımla, Barberstown, yakari7, Ezgizem, ikizlerbay gibi sosyal medya ve TikTok fenomenlerinin forma giyeceği diğer takım arasında gerçekleşecek karşılaşmanın renkli görüntülere sahne olması bekleniyor.

Mehter takımının gösterisiyle başlayacak olan dev organizasyon Ulusal TV kanallarında, YouTube, Instagram ve diğer sosyal mecralarda izleyicilerle buluşacak.