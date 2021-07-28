Futbol Galatasaray 1 - PSV Eindhoven 2 (Maç sonucu)

Galatasaray 1 - PSV Eindhoven 2 (Maç sonucu)

Futbol

Galatasaray 1 - PSV Eindhoven 2 (Maç sonucu)

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında PSV ile kozlarını paylaştı. Mücadele konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

28 Temmuz 2021, Çarşamba 21:24 Son Güncelleme:
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında, ilk maçta 5-1 kaybettiği PSV Eindhoven'a İstanbul'da 2-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını kaybetti ve UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda St. Johnstone'un rakibi oldu.

88.dk: Götze, Aytaç'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Karar faul.

Galatasaray 1 PSV Eindhoven 2

83.dk: GOL Emre Taşdemir sol kanattan ortayı yaptı, ceza sahası içinde Diagne tek vuruş ile topu ağlara gönderdi: 1-2.

Galatasaray 0 PSV Eindhoven 2

58.dk: GOL: Götze sağ kanattan yerden ortaladı, ceza sahası içinde Van Ginkel vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi: 0-2.

52.dk: Sağ kanattan kullanılan kornerde Max ortayı yaptı, ceza sahası içinde Van Ginkel kafayı vurdu, top yandan auta gitti.

İLK YARI SONA ERDİ

Galatasaray 0 PSV Eindhoven 1

37.dk: GOL: Ceza sahası dışı sağ çaprazında topu önünde bulan Madueke vuruşunu yaptı, savunmada Marcao'ya çarpan top filelerle buluştu: 0-1.

20.dk: Madueke sağ kanattan son çizgiye inmek istedi, Ömer araya girdi. Korner.

11.dk: PSV kendi yarı alanından oyun kuruyor.

6.dk: Sekidika'nın gönderdiği uzun top doğrudan auta çıktı.

1.dk: Mücadele başladı. Başarılar Galatasaray...

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Ömer, Emre, Aytaç, Sekidika, Kerem, Mostafa, Barış.

PSV: Drommel, Mwene, Ramalho, Boscagli, Max, Van Ginkel, Sangare, Götze, Gakpo, Madueke, Zahavi.

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