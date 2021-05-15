Galatasaray 3- Yeni Malatyaspor 1
Galatasaray, Süper Lig'in 42. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırladı. Galatasaray mücadeleden 3-1 galip ayrıldı. Sarı kırmızılılar bu sonucunda ardından ligde ikinci oldu.
15 Mayıs 2021, Cumartesi 20:35 Son Güncelleme:
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GALATASARAY 3 - YENİ MALATYASPOR 1
92.dk: GOL Sağ kanattan ceza alanına gönderilen uzun pasta savunmadan seken top sol çaprazda Oğulcan'ın önünde kaldı. Vuruşunda top ağlara gitti. 3-1
GALATASARAY 2 - YENİ MALATYASPOR 1
60.dk: Ryan babel
GALATASARAY 1 - YENİ MALATYASPOR 1
53.dk: GOL Kerem'in savunma arkasına pasıyla ceza alanında topla buluşan Halil vuruşunda fileleri havalandırdı. 1-1
48.dk: Sol kanattan gelişen Malatyaspor atağında Fofana'nın ortası savunmadan geri döndü.
İLK YARI SONA ERDİ
GALATASARAY 0- YENİ MALATYASPOR 1
13.dk: Fernandes'in sol kanattan kullandığı kornerde Ertaç yumruklarıyla topu uzaklaştırdı.
15.dk: Saracchi'nin sol kanattan ceza alanına çevirdiği topa Babel kafayı vurdu top farklı şekilde auta gitti.
20.dk: Sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Saracchi'nin ceza alanına gönderdiği topa sol çaprazda Emre vurdu Ertaç kurtardı. Ancak yardımcı hakemin ofsayt bayrağı da havada.
35.dk: Ev sahibi tüm hatlarıyla rakip yarı alanda pas yaparak savunma arasında boşluk arıyor.
39.dk: GOL Hızlı gelişen Malatyaspor atağında Chebake'nin sağ kanattan ortasına arka direkte Adem vurdu ve topu ağlara gönderdi. 0-1
İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Gedson, Emre Akbaba, Arda Turan, Babel, Halil
Yeni Malatyaspor: Ertaç, Issam Chebake, Hadebe, Wallace, Karim Hafez, Mallan, Zeki, Mustafa, Fofana, Adem, Tetteh