Galatasaray Adası'nın işletmesi yeniden Galatasaray'a verildi
Galatasaray Spor Kulübü, bir süredir davası süren 'Galatasaray Adası' anlaşmazlığının sonuçlandığını duyurdu. Resmi siteden yapılan açıklamada Yargıtay kararıyla adanın işletmesinin yeniden Galatasaray'a verildiği bildirildi.
02 Mart 2022, Çarşamba 11:26 Son Güncelleme:
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Galatasaray, uzun zamandır süren Galatasaray Adası ile ilgili davanın, işletmecinin tahliyesine karar verilerek sonuçlandığını açıkladı.
İşte Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklama:
Galatasaray Adası işletmecisinin tahliyesi hususunda İstanbul 22. İcra Hukuk Mahkemesinin lehimize vermiş olduğu tahliye kararı Yargıtay’ın 1 Mart 2022 tarihli kararı ile onanmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz. Hukukun üstünlüğünü tescilleyen, haklının er ya da geç mutlaka üstün geleceğini bir kez daha kanıtlayan bu karar, Galatasaray camiasının zaferidir. Hukuki sürecin her aşamasında emek veren tüm paydaşlarımıza teşekkürü borç biliyoruz.