3 sezon önce 2.5 milyon euro bedelle Galatasaray'a transfer olan Ahmet Çalık ayrılığın eşiğinde. Takımda fazla forma şansı bulamayan 26 yaşındaki stoperin transfer görüşmeleri yapmasına içzin verildi. Ahmet Çalık ve menajerinin ilk etapta Antalyaspor ile Yeni Malatyspor'dan gelen teklifleri değerlendirdiği öğrenildi.
Futbol Galatasaray Ahmet Çalık'ın ayrılığına onay verdi
Anlaşma durumunda Galatasaray, Ahmet Çalık'tan cüzi de olsa bir bonservis bedeli kazanacak. Ayrıca Maaş bütçesinde de 900 bin euro'luk açık oluşturacak.
Ocak 2017’de Gençlerbirliği’nden 2.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Ahmet Çalık, Galatasaray’da bir türlü istikrarlı şekilde forma giyemedi. Ahmet, Türk Milli Takımı’nda ise 8 kez görev aldı ve 1 kez fileleri havalandırdı.
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