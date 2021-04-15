Futbol Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz yine PFDK'da

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz yine PFDK'da

Futbol

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz yine PFDK'da

Galatasaray kulübü ve Başkan Mustafa Cengiz, "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

15 Nisan 2021, Perşembe 14:39 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Galatasaray kulübü ve Başkan Mustafa Cengiz, PFDK'ya sevk edildi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in kulüp televizyonunda yapmış olduğu “sportmenliğe aykırı açıklamaları” nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildiği açıklandı.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;

"GALATASARAY A.Ş. Kulübü’nün 13.04.2021 tarihinde kulüp televizyonunda yayınlanan “sportmenliğe aykırı açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü Başkanı MUSTAFA CENGİZ’in 13.04.2021 tarihinde kulüp televizyonunda yapmış olduğu “sportmenliğe aykırı açıklamaları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

Yazarlarımızdan
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Volkan Demirel ve Erol Bulut ortak kasap açtıklarını yalanladı