Galatasaray Beşiktaş derbisi berabere sona erdi

Sarı-kırmızılı ekip, şampiyonluk yolundaki rakipleri Trabzonspor ile Medipol Başakşehir'in puan kaybettiği haftada konuk ettiği Beşiktaş ile berabere kaldı. Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasındaki derbide konuk ettiği Beşiktaş ile 0-0 berabere kalarak zirveyle arasındaki puan farkını 1'e indirme şansını kullanamadı. Ligde 26. haftaya 49 puanla zirvedeki rakipleri Trabzonspor ile Medipol Başakşehir'in arkasından üçüncü sırada giren sarı-kırmızılı ekip, Türk Telekom Stadı'nda Beşiktaş'ı ağırladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanan derbinin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. Yoğun yağış altında oynanan derbinin ikinci yarısında baskı kurduğu siyah-beyazlıların kalesinde birçok pozisyon üreten Galatasaray, buna rağmen skoru değiştiremedi ve sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.

Haftanın önemli maçlarından olan Trabzonspor-Medipol Başakşehir müsabakasının 1-1 tamamlanmasının ardından derbiye puan farkını düşürme ihtimaliyle çıkan Galatasaray, bu şansını kullanamadı.

Aldığı beraberlikle puanını 50'ye çıkaran sarı-kırmızılı ekip, 53'er puanlı Trabzonspor ile Medipol Başakşehir'i takibini sürdürdü.

Galatasaray, 49 puanı bulunan Demir Grup Sivasspor'un yarın deplasmanda oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor maçını 3 puanla kapatması durumunda 4. sırada gerileyecek.

Yenilmezlik serisi 10 maça çıktı

Galatasaray, Süper Lig'de yaptığı son 10 maçta yenilgi yaşamadı.

Ligde son mağlubiyetini 16. haftada deplasmanda Göztepe karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 10 maçta 8 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

AA