Galatasaray-Beşiktaş derbisinde üçüncü gol sesi

İlk yarı sona erdi

GOL | 45+1' Falcao penaltı atışını kullanmak için topun başına geldi. Kolombiyalı futbolcu şutunu çekti ve kaleci Ersin ile topu farklı köşelere gönderdi.

44' Beşiktaş'ın kaptanı Atiba, bu pozisyon sonrasında sarı kartla cezalandırıldı.

44' Galatasaray, sağ kanattan Gedson Fernandes ile serbest vuruş kullandı. Ceza sahasına gönderilen ortaya arka direkte Babel vurdu ancak top yan ağlarda kaldı. Bu karambolde Falcao, Atiba tarafından faule maruz kalarak yerde kaldı ve Cüneyt Çakır bir kez daha penaltı noktasını gösterdi.

GOL | 42' Beşiktaş'ta topun başına gelen Rachid Ghezzal şutunu attı ve penaltı atışını gole çevirdi: 1-1.

38'de Ryan Donk'un ceza sahası içerisinde Atiba'ya yaptığı hareket sonrasında Beşiktaşlılar penaltı bekledi. VAR'a giden Cüneyt Çakır, pozisyonu izledikten sonra penaltı kararı verdi.

GOL | 11' Gedson Fernandes, savunma arkasına koşu yapan Babel'e pasını gönderdi. Babel kaleci Ersin ile karşı karşıya kaldı. Hollandalı futbolcu şutunu attı ve Galatasaray 1-0 öne geçti.

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig’in 40’ıncı haftasında Galatasaray, sahasında Beşiktaş’ı konuk etti. Türk Telekom Stadyumu’nda saat 20:30’da başlayan karşılaşmada hakem Cüneyt Çakır düdük çaldı. Çakır’ın yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun üstlendi. Karşılaşmanın VAR hakemi Mete Kalkavan olurken, AVAR olarak ise Abdullah Buğra Taşkınsoy ve Ceyhun Sesigüzel görev yaptı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 7-0 kazanılan Hatayspor maçının 11’inde zorunluğu tek değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam, sakatlığı bulunan Kevin N’Koudou’nun yerine Gökhan Töre’yi 11’de görevlendirdi. Kaleyi Ersin Destanoğlu’na emanet eden Yalçın, savunma dörtlüsünü; Rosier, Weliton, Vida ve N’Sakala’dan oluşturdu. Savunmanın hemen önünde Josef de Souza’yı sahaya sürdü. Yalçın; hücum hattının sağında Ghezzal, ortasında Atiba ve Ljajic, solunda ise Larin’i 11’de oynattı. Yalçın’ın gol yollarındaki terchisi ise Gökhan Töre oldu oldu. Beşiktaş’ın Galatasaray karşısındaki 11’i şöyle: "Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, N’Sakala, Josef, Ghezzal, Atiba, Ljajic, Larin, Gökhan Töre."

6 İSİM EKSİK

Beşiktaş’ta Galatasaray derbisinde 6 isim görev alamadı. Sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Oğuzhan Özyakup, Cenk Tosun ve Hasic ile Kevin N’Koudou, Vincent Aboubakar ve dün çekilen MR’ın da sağ uyluk arka adalesinde ödem tespit edilen Mensah mücadele kadrosunda dahil edilmedi.

SİYAH-BEYAZLILARDA 4 FUTBOLCU SINIRDA

Beşiktaş’ta, Galatasaray derbisi öncesinde 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Siyah-beyazlı ekipte, 3’er sarı kartı bulunan Cyle Larin, Atiba Hutchinson, Dorukhan Toköz ve Adem Ljajic, derbide sarı kart görmeleri halinde Süper Lig’in 41’inci haftasında iç sahada oynanacak Fatih Karagümrük maçında takımını yalnız bırakacak.

FATİH TERİM’DEN 4 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig’in 39’uncu haftasında deplasmanda 2-0 kazanılan Gençlerbirliği maçının 11’inde 4 değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam, sağ bekte Şener Özbayraklı’nın yerine Yedlin’i, sol bekte Ömer Bayram’ın yerine Saracchi’yi, Kerem Aktürkoğlu’nun yerine Onyekuru, Halil Dervişoğlu’nun yerine ise Radamel Falcao’yu 11’de sahaya sürdü. Sarı-kırmızılı ekibin Beşiktaş karşısındakki 11’i şöyle: "Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Babel, Gedson Fernandes, Emre Akbaba, Onyekuru, Falcao."

FALCAO 7 MAÇ SONRA 11’DE

Sarı-kırmızılı ekipte, Beşiktaş karşısında mücadeleye 11’de başlayan Kolombiyalı golcü Radamel Falcao, 7 maç sonra bir karşılaşmada ilk 11’de görev aldı. Son olarak iç sahada 4-3 kaybedilen Çaykur Rizespor maçında 11’de görev alan tecrübeli golcü, Hatayspor maçında 45 dakika görev aldı. Karagümrük maçında yedek kulübesinde oturan Falcao, antrenmanda Kerem Aktürkoğlu ile çarpışmasının ardından yaşadığı sakatlık nedeniyle Göztepe, Trabzonspor ve Antalyaspor maçlarının kadrosuna dahil edilmedi. Kolombiyalı, Konyaspor ve Gençlerbirliği karşılaşmalarında ise oyuna sonradan dahil oldu.

ONYEKURU 4 MAÇ SONRA KADRODA

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan Henry Onyekuru, derbi ile birlikte geri döndü. Sakatlığı nedeniyle Trabzonspor, Antalyaspor, Konyaspor ve Gençlerbirliği maçlarının kadrosunda yer almayan Nijeryalı futbolcu, Beşiktaş karşısında 6 maç sonra maça 11’de başladı. Nijeryalı kanat oyuncusu, son olarak deplasmanda 3-0 kaybedilen Hatayspor maçında 11’de görev almıştı.

GALATASARAY’DA SINIRDA TEK İSİM

Sarı-kırmızılı ekipte, Beşiktaş maçı öncesinde sarı kart sınırında tek isim bulunuyor. Arda Turan, derbide sarı kart görmesi halinde Süper Lig’in 41’inci haftasında deplasmanda oynanacak Yukatel Denizlispor maçında takımını yalnız bırakacak.

DHA