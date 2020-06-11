Futbol Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Futbol

Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Süper Lig’in 27. haftasında Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

11 Haziran 2020, Perşembe 22:32 Son Güncelleme:
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Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı.

Daha sonra koordinasyon sürat çalışması yapıldı. Antrenmanın ana kısmında ise taktik çalışma gerçekleştirildi.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı-kırmızılılar, Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 10.30’da tesislerde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

İHA

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