Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Süper Lig’in 27. haftasında Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.
11 Haziran 2020, Perşembe 22:32 Son Güncelleme:
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Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı.
Daha sonra koordinasyon sürat çalışması yapıldı. Antrenmanın ana kısmında ise taktik çalışma gerçekleştirildi.
Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Sarı-kırmızılılar, Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 10.30’da tesislerde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
İHA