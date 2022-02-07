Galatasaray'da yabancı sınırı sorunu nedeniyle Mbaye Diagne'nin sözleşmesini sezon sonuna kadar feshetti. Senegalli oyuncunun sezon sonu Galatasaray'da yoluna devam etmesi bekleniyor.

30 yaşındaki golcü Kasımpaşa'dan 13 milyon euro'ya satın alınmıştı.

Galatasaray, sakatlığı nedeniyle 1 ay daha faydalanamayacağı oyuncudan transfer yapabilmek için kolaylık istemişti. Senegalli, Galatasaray için 6 ay futbol oynamamayı göze aldı.

Diagne'nin adı UEFA listesine de yazılmamıştı.