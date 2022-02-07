Galatasaray Diagne'nin sözleşmesini resmen feshetti
Galatasaray, Mbaye Diagne'nin sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye resmen bildirdi. Tecrübeli golcü ile 'geçici fesih' konusunda bir süredir görüşmeler yapılıyordu ve anlaşmaya varıldı.
07 Şubat 2022, Pazartesi 11:23 Son Güncelleme:
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Galatasaray'da yabancı sınırı sorunu nedeniyle Mbaye Diagne'nin sözleşmesini sezon sonuna kadar feshetti. Senegalli oyuncunun sezon sonu Galatasaray'da yoluna devam etmesi bekleniyor.
30 yaşındaki golcü Kasımpaşa'dan 13 milyon euro'ya satın alınmıştı.
Galatasaray, sakatlığı nedeniyle 1 ay daha faydalanamayacağı oyuncudan transfer yapabilmek için kolaylık istemişti. Senegalli, Galatasaray için 6 ay futbol oynamamayı göze aldı.
Diagne'nin adı UEFA listesine de yazılmamıştı.
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