Galatasaray - Dinamo Bükreş maçı ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon çalışmaları kapsamında 27 Haziran Pazar günü Romanya temsilcisi Dinamo Bükreş ile hazırlık maçı yapacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-kırmızılı ekip, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Dinamo Bükreş ile karşılaşacak.

Saat 18.00'da başlayacak müsabaka GSTV, "galatasaray.com" ve Galatasaray YouTube hesabından yayımlanacak.

AA