Galatasaray - Dinamo Bükreş maçı ne zaman, saat kaçta?
Galatasaray, yeni sezon çalışmaları kapsamında Romanya temsilcisi Dinamo Bükreş ile hazırlık maçı yapacak. Peki, Galatasaray - Dinamo Bükreş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...
24 Haziran 2021, Perşembe 19:03 Son Güncelleme:
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Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon çalışmaları kapsamında 27 Haziran Pazar günü Romanya temsilcisi Dinamo Bükreş ile hazırlık maçı yapacak.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-kırmızılı ekip, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Dinamo Bükreş ile karşılaşacak.
Saat 18.00'da başlayacak müsabaka GSTV, "galatasaray.com" ve Galatasaray YouTube hesabından yayımlanacak.
AA
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