Futbol Galatasaray, Emre Kılınç'ı transfer etti

Galatasaray, Emre Kılınç'ı transfer etti

Futbol

Galatasaray, Emre Kılınç'ı transfer etti

Galatasaray Kulübü, son olarak Demir Grup Sivasspor forması giyen Emre Kılınç ile 4 yıllık anlaşmaya varıldığını duyurdu.

12 Ağustos 2020, Çarşamba 19:43 Son Güncelleme:
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Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, 25 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 4 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi. Emre Kılınç'a 2020-2021 futbol sezonunda 11 milyon 350 bin, 2021-2022 sezonunda 8 milyon, 2022-2023 sezonunda 8 milyon 500 bin, 2023-2024 sezonu için de 9 milyon lira sabit transfer ücreti ödeneceği ifade edildi.

31 resmi maçta 9 gol attı

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Sivasspor'da geçirdiği üç sezonda gösterdiği başarılı performans grafiği ile dikkatleri üzerine çeken Emre Kılınç, Türkiye A Milli Takımı'nın aday kadrosuna çağrılarak, 7 Eylül 2019'da ilk kez A Milli formayı giydi. İki kanatta ve forvet arkası mevkilerinde oynayabilen Emre Kılınç, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de çıktığı 28 karşılaşmada 8 gol, 5 asistlik performans ortaya koydu. Emre Kılınç, 31 resmi maçta 9 gol, 7 asistlik katkı verdi. Emre Kılınç'a kulübümüze hoş geldin diyor, kendisine Galatasaray forması altında başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada ayrıca, Emre'nin sarı-kırmızılı kulübün sponsor hastanesi Liv Hospital Ulus'ta sağlık kontrolünden geçtiği de belirtildi.

AA


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