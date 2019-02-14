Galatasaray evinde Benfica'ya yenildi
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda Portekiz ekibi Benfica'ya 2-1 mağlup oldu
Galatasaray UEFA Avrupa Ligi Son 32 ilk maçında Benfica ile kozlarını paylaştı. Mücadeleyi 2-1'lik skorla kazanan Portekiz ekibi oldu.
Karşılaşmanın rövanşı 21 Şubat Perşembe günü Lizbon'da oynanacak.
GALATASARAY: 1 BENFİCA: 2
Karşılaşmaya en az 4 uzatma dakikası eklendi.
87.DK: Benfica son oyuncu değişikliği hakkını kullandı.Gedson Fernandes yerine Andreas Samaris oyuna girdi.
73.DK: Kalan sürede Linnes yerine Mariano görev yapacak.
70.DK: Nagatomo topla elle oynadığı için sarı kart gördü.
64.DK GOL Benfica, Seferovic'in golü ile yeniden önde.
54. DK GOL! Luyindama ile Galatasaray eşitliği yakaladı.
50.DK: Ndiaye, Fernandes'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.
48.DK: Sakatlanan Salvio yerini Gabriel'e bıraktı.
46.DK: Mücadelenin ikinci yarısı başladı.
İLK YARI SONA ERDİ
41.DK: Gedson Fernandes, Onyekuru'ya yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.
40.DK: Fernando, oyun durduktan sonra topa vurduğu için sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. Brezilyalı yıldız, Portekiz'de oynanacak rövanş maçında forma giyemeyecek.
28.DK: GOL Benfica Salvio penaltıdan bulduğu gol ile skoru 1-0 yaptı
21.DK: Linnes'in pasıyla Feghouli ceza sahasında topla buluştu. Dönerek topu önüne almak isterken savunmadan seken top Diagne'nin önünde kaldı. Diagne'nin dar açıdan yaptığı vuruş çerçeveyi bulmadı.
1.DK: İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor!
Benfica: Vlachodimos - Corchia, Ruben Dias, Ferreira, Ribeiro, Salvio, Fernandes, Florentino, Cervi, Joao Felix, Seferovic
Galatasaray: Muslera, Linnes, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Fernando, Ndiaye, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Diagne.
DONK YERİNE FERNANDO
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Benfica karşılaşmasında Trabzonspor maçının 11’ine göre 1 değişlik yaptı ve Donk’un yerine Fernando’ya şans verdi.
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