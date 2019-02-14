Galatasaray UEFA Avrupa Ligi Son 32 ilk maçında Benfica ile kozlarını paylaştı. Mücadeleyi 2-1'lik skorla kazanan Portekiz ekibi oldu.

Karşılaşmanın rövanşı 21 Şubat Perşembe günü Lizbon'da oynanacak.

GALATASARAY: 1 BENFİCA: 2

Karşılaşmaya en az 4 uzatma dakikası eklendi.

87.DK: Benfica son oyuncu değişikliği hakkını kullandı.Gedson Fernandes yerine Andreas Samaris oyuna girdi.

73.DK: Kalan sürede Linnes yerine Mariano görev yapacak.

70.DK: Nagatomo topla elle oynadığı için sarı kart gördü.

64.DK GOL Benfica, Seferovic'in golü ile yeniden önde.

54. DK GOL! Luyindama ile Galatasaray eşitliği yakaladı.

50.DK: Ndiaye, Fernandes'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

48.DK: Sakatlanan Salvio yerini Gabriel'e bıraktı.

46.DK: Mücadelenin ikinci yarısı başladı.

İLK YARI SONA ERDİ

41.DK: Gedson Fernandes, Onyekuru'ya yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

40.DK: Fernando, oyun durduktan sonra topa vurduğu için sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. Brezilyalı yıldız, Portekiz'de oynanacak rövanş maçında forma giyemeyecek.

28.DK: GOL Benfica Salvio penaltıdan bulduğu gol ile skoru 1-0 yaptı

21.DK: Linnes'in pasıyla Feghouli ceza sahasında topla buluştu. Dönerek topu önüne almak isterken savunmadan seken top Diagne'nin önünde kaldı. Diagne'nin dar açıdan yaptığı vuruş çerçeveyi bulmadı.

1.DK: İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor!

Benfica: Vlachodimos - Corchia, Ruben Dias, Ferreira, Ribeiro, Salvio, Fernandes, Florentino, Cervi, Joao Felix, Seferovic

Galatasaray: Muslera, Linnes, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Fernando, Ndiaye, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Diagne.

DONK YERİNE FERNANDO

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Benfica karşılaşmasında Trabzonspor maçının 11’ine göre 1 değişlik yaptı ve Donk’un yerine Fernando’ya şans verdi.

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