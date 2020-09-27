Galatasaray - Fenerbahçe (CANLI)

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7. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Taylan’ın sert şutunu kaleci Altay kornere çeldi.

18. dakikada Caner’in sol taraftan kullandığı köşe atışında ön direkte Gökhan’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin üstünden auta çıktı.

20. dakikada Omar’ın sağ taraftan ceza sahası içine ortasında Arda’nın yaptığı kafa vuruşunda kaleci Altay topu iki hamlede kontrol etti.

20. dakikada Gökhan’ın sağ taraftan ortasında ceza sahası içinde Valencia’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

26. dakikada Feghouli’nin pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Linnes’in plase vuruşunu kaleci Altay kornere çeldi.