Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) sevkleri açıklandı. Geride kalan haftada oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Fatih Terim, hakareti ve tedbire uymaması sebebiyle PFDK’ya sevk edildi. Ayrıca Galatasaray Kulübü çirkin ve kötü tezahürat, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve saha olayları; sarı-kırmızılı kulübün başkanı Burak Elmas ise aynı müsabakadaki hakareti nedeniyle PFDK’ya sevk edildi.

PFDK sevkleri şu şekilde;

"1- ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübü'nün 20.11.2021 tarihinde oynanan ATAKAŞ HATAYSPOR-FRAPORT TAV ANTALYASPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

ATAKAŞ HATAYSPOR kulübü görevlisi İSMAİL İŞÇİ'nin aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2021-2022 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 8/4 maddesi uyarınca 23.11.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- FRAPORT TAV ANTALYASPOR Kulübü'nün 20.11.2021 tarihinde oynanan ATAKAŞ HATAYSPOR-FRAPORT TAV ANTALYASPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- GZT GİRESUNSPOR Kulübü'nün 20.11.2021 tarihinde oynanan GZT GİRESUNSPOR-ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GZT GİRESUNSPOR Kulübü görevlisi HİLAL ÇAKIR'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2021-2022 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 8/4 maddesi uyarınca 23.11.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

GZT GİRESUNSPOR Kulübü görevlisi ELİF KARABAŞ'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2021-2022 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 8/4 maddesi uyarınca 23.11.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübü'nün 20.11.2021 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Kulübü futbolcusu LUCAS RODRIGO BIGLIA'nın 21.11.2021 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 22.11.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Kulübü futbolcusu VEGAR EGGEN HEDENSTAD'ın aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 22.11.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Kulübü'nün 21.11.2021 tarihinde oynanan İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Kulübü görevlisi İSMAİL ÜSTÜN'ün aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2021-2022 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 5/8 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 21.11.2021 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı'nın 8/12 ve 8/13 maddeleri, Futbol Disiplin Talimatı m.46. maddesi ile Müsabakalarda Uygulanacak Covid-19 Tedbirlerine İlişkin Talimat'ın 4/3 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü Başkanı BURAK ELMAS'ın aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 23.11.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü idarecisi REZAN EPÖZDEMİR'in aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Müsabakalarda Uygulanacak Covid-19 Tedbirlerine İlişkin Talimat'ın 4/3 maddesi uyarınca, "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca, "hakem soyunma odası koridorundaki Sportmenliğe Aykırı Hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 39. maddesi uyarınca 23.11.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu FATİH TERİM'in aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca ve "tedbire uymaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 50. maddesi uyarınca 22.11.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 22.11.2021 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

9- GÖZTEPE A.Ş. Kulübü antrenörü BÜLENT YAŞAR ESEN'in 22.11.2021 tarihinde oynanan YUKATEL KAYSERİSPOR-GÖZTEPE A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2021-2022 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 5/8 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

İSTANBUL (DHA)

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