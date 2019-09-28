Galatasaray - Fenerbahçe derbisini 113 ülke izleyecek

Ekonomik açıdan Türkiye’nin en değerli spor karşılaşmalarının başında gelen Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, ev sahibi takımın kasasını dolduracak.

Sarı kırmızılı kulüp bugünkü maçtan 13 milyon TL gelir bekliyor. Yayıncı kuruluş beIN Sports’tan verilen bilgiye göre karşılaşma, 113 ülkeye servis edilecek ve 19 dilden canlı yayınlanacak.

BİLET HASILATI: 6 MİLYON TL

GS STORE GELİRİ: 7 MİLYON TL

Derbiyi kazanan takım yayın gelirinden 2.7 milyon TL alacak.

-GALATASARAY-

2018-19 GELİR: 1 MİLYAR TL

KULÜBÜN NET BORCU: 1.7 MİLYAR TL

ORTALAMA SEYiRCi: 36 BiN 93

FUTBOLCU ÜCRETLERİ: 48.5 MİLYON EURO

EN ÇOK KAZANAN FUTBOLCU: FALCAO 5 MİLYON EURO

TAKIM DEĞERİ: 136 MİLYON EURO

-FENERBAHÇE-

2018-19 GELİR: 890 MİLYON TL

KULÜBÜN NET BORCU: 2.6 MİLYAR TL

ORTALAMA SEYİRCİ: 35 BİN 83

FUTBOLCU ÜCRETLERİ: 47 MİLYON EURO

EN ÇOK KAZANAN FUTBOLCU: MOSES 3.2 MİLYON EURO

TAKIM DEĞERİ: 83 MİLYON EURO

Ekolig raporuna göre Süper Lig’de son 5 sezonda oynanan derbi maçlarında bilet başına en fazla gelir elde eden takımlar...

Kaynak: Hürriyet