Galatasaray - Fenerbahçe derbisini 113 ülke izleyecek
Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan derbi maçını tam olarak 113 ülke naklen yayınlayacak.
Ekonomik açıdan Türkiye’nin en değerli spor karşılaşmalarının başında gelen Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, ev sahibi takımın kasasını dolduracak.
Sarı kırmızılı kulüp bugünkü maçtan 13 milyon TL gelir bekliyor. Yayıncı kuruluş beIN Sports’tan verilen bilgiye göre karşılaşma, 113 ülkeye servis edilecek ve 19 dilden canlı yayınlanacak.
BİLET HASILATI: 6 MİLYON TL
GS STORE GELİRİ: 7 MİLYON TL
Derbiyi kazanan takım yayın gelirinden 2.7 milyon TL alacak.
-GALATASARAY-
2018-19 GELİR: 1 MİLYAR TL
KULÜBÜN NET BORCU: 1.7 MİLYAR TL
ORTALAMA SEYiRCi: 36 BiN 93
FUTBOLCU ÜCRETLERİ: 48.5 MİLYON EURO
EN ÇOK KAZANAN FUTBOLCU: FALCAO 5 MİLYON EURO
TAKIM DEĞERİ: 136 MİLYON EURO
-FENERBAHÇE-
2018-19 GELİR: 890 MİLYON TL
KULÜBÜN NET BORCU: 2.6 MİLYAR TL
ORTALAMA SEYİRCİ: 35 BİN 83
FUTBOLCU ÜCRETLERİ: 47 MİLYON EURO
EN ÇOK KAZANAN FUTBOLCU: MOSES 3.2 MİLYON EURO
TAKIM DEĞERİ: 83 MİLYON EURO
Ekolig raporuna göre Süper Lig’de son 5 sezonda oynanan derbi maçlarında bilet başına en fazla gelir elde eden takımlar...
Kaynak: Hürriyet