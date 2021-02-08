Futbol Galatasaray, Fenerbahçe yöneticisi Kemal Danabaş’ı mahkemeye veriyor

Galatasaray, Fenerbahçe yöneticisi Kemal Danabaş’ı mahkemeye veriyor

Futbol

Galatasaray, Fenerbahçe yöneticisi Kemal Danabaş’ı mahkemeye veriyor

Kemal Danabaş, dün akşam Beyaz TV'deki Beyaz Futbol programında sarı kırmızılı kulüp için ‘riyakar’ ve 'şark kurnazı' ifadelerini kullanmıştı. Galatasaray, Fenerbahçe yönetim kurulu üyesi Kemal Danabaş’ı bu söylemleri nedeniyle mahkemeye verecek.

08 Şubat 2021, Pazartesi 17:16 Son Güncelleme:
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Galatasaray, Kadıköy'de 1-0 kazandıkları maç öncesinde tribündeki yaklaşık 3000 kişinin kendilerine küfür ettiğini iddia etmişti. Fenerbahçe yöneticisi Kemal Danabaş, dün akşam katıldığı Beyaz Futbol yayınında "3.000 kişi alındığı ifade edilen 1907 tribününün seyirci kapasitesi 1.295 kişidir, bu yıllar boyu alışık olduğumuz Galatasaray riyakarlığıdır. Galatasaray şark kurnazlığına hep başvurmuştur" dedi.

Bu sözler Galatasaray kanadından büyük tepki çekti. Sarı kırmızılılar karşı hamleyi mahkeme ile gerçekleştirme kararı aldı. Buna göre Galatasaray, Fenerbahçe yönetim kurulu üyesi Kemal Danabaş’ı mahkemeye verecek.

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