Galatasaray, Kadıköy'de 1-0 kazandıkları maç öncesinde tribündeki yaklaşık 3000 kişinin kendilerine küfür ettiğini iddia etmişti. Fenerbahçe yöneticisi Kemal Danabaş, dün akşam katıldığı Beyaz Futbol yayınında "3.000 kişi alındığı ifade edilen 1907 tribününün seyirci kapasitesi 1.295 kişidir, bu yıllar boyu alışık olduğumuz Galatasaray riyakarlığıdır. Galatasaray şark kurnazlığına hep başvurmuştur" dedi.

Bu sözler Galatasaray kanadından büyük tepki çekti. Sarı kırmızılılar karşı hamleyi mahkeme ile gerçekleştirme kararı aldı. Buna göre Galatasaray, Fenerbahçe yönetim kurulu üyesi Kemal Danabaş’ı mahkemeye verecek.