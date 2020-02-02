Galatasaray galibiyet serisine Kayserispor önünde devam etti

Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında Hes Kablo Kayserispor'u sahasında ağırladı. Maçın 5. dakikasında Galatasaray öne geçti. Feghouli'nin pasıyla sağda topla buluşan Mariano'nun ortasında, Adem Büyük'ün ön direkte dokunduğu meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0. 21. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Ömer Bayram'ın sağ çaprazdan ortasında penaltı noktası üzerinde göğsüyle topu kontrol eden Donk, döndükten sonra havada yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.

34. dakikada Hes Kablo Kayserispor gole yaklaştı. Miguel Lopez'in sağdan ortası sonrası Mesanovic'in ön direkte yaptığı vuruşta meşin yuvarlak açıyı daraltan kaleci Muslera'dan döndü.

54. dakikada sağ kanatta topla buluşan Adem Büyük, son çizgiye yakın bir noktadan meşin yuvarlağı ceza sahasına gönderdi. Diego'nun altıpas önünde uzaklaştırmak istediği topu Mariano kontrol etti. Bu oyuncunun ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak sağ direğin yanından az farkla auta gitti.

64. dakikada Galatasaray farkı 3'e çıkardı. Ömer Bayram, ceza sahasının sol tarafında yerden pasını verirken, Adem Büyük topun üstünden atladı. Feghouli'nin sağ ayağıyla penaltı noktası civarında bekletmeden yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 3-0.

69. dakikada Hes Kablo Kayserispor golü buldu. Aksel Aktaş'ın ara pasında topla buluşan ve hızla ceza sahasına giren Mesanovic'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. Ancak yardımcı hakem Mustafa Emre Eyisoy, ofsayt bayrağını kaldırdı. VAR odasıyla görüşen müsabakanın hakemi Zorbay Küçük, gol kararı verdi: 3-1.

90+4. dakikada ev sahibi ekip dördüncü golü kaydetti. Belhanda'nın havadan pasında Onyekuru, altıpasın solunda topu kontrol etti. Bu oyuncunun pasında Feghouli, topu kontrol ettikten sonra altıpas önünde yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 4-1.

Galatasaray karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.

Galatasaray galibiyet serisine devam etti

Bu sonuçla Galatasaray, galibiyet serisini sürdürdü.

Süper Lig'de puanını 36'ya çıkaran Galatasaray, lider Demir Grup Sivasspor ile olan puan farkını da 5'e indirdi.

Feghouli gol sayısını 4'e çıkardı

Karşılaşmada iki kez ağları havalandıran Sofiane Feghouli, bu sezon ligdeki gol sayısını 4'e çıkardı.

Cezayirli futbolcu, ligde daha önce Gaziantep FK ve MKE Ankaragücü maçlarında birer kez topu filelere göndermişti.

Feghouli'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda da bir golü bulunuyor.

Adem Büyük'ün 3. golü

Karşılaşmada Galatasaray'ın ilk golünü atan Adem Büyük, Süper Lig'de bu sezon üçüncü kez ağları havalandırdı.

Sezon başında transfer edilen tecrübeli futbolcu, Hes Kablo Kayserispor ile ligin ilk yarısında oynanan maç ile geçen hafta İttifak Holding Konyaspor yapılan müsabakada da birer kez topu filelere göndermişti.

Adem Büyük bu sezon ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda da birer gol attı.

Maçın son bölümünde sakatlık geçiren Adem Büyük, 86. dakikada yerini Jesse Sekidika'ya bıraktı.

Ryan Donk'tan şık gol

Galatasaray savunmasında görev yapan Hollandalı futbolcu Ryan Donk, maçta şık bir gol kaydetti.

Karşılaşmanın 21. dakikasında Ömer Bayram'ın sağ çaprazdan yaptığı ortada penaltı noktası üzerinde göğsüyle topu kontrol eden Hollandalı futbolcu, dönerek havada yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı.

Ryan Donk, bu sezon resmi maçlarda ilk golünü attı.

Belhanda cezalı duruma düştü

Galatasaraylı futbolcu Younes Belhanda, karşılaşmada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Faslı futbolcu, ligde gelecek hafta Kasımpaşa ile deplasmanda oynanacak müsabakada forma giyemeyecek.

Kayserispor'un golü VAR'la geldi

Hes Kablo Kayserispor'un maçın 69. dakikasında attığı gol, Video Yardımcı Hakem (VAR) kararıyla geçerli sayıldı.

Aksel Aktaş'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Mesanovic'in meşin yuvarlağı ağlara gönderdiği pozisyonda yardımcı hakem Mustafa Emre Eyisoy ofsayt bayrağını kaldırdı.

Hakem Zorbay Küçük, VAR odasıyla yaptığı görüşmenin ardından golün nizami olduğunu belirterek, orta sahayı işaret etti.

AA