Galatasaray Gençlerbirliği deplasmanına 3 önemli eksikle gidiyor

3 eksik

Galatasaray'da Falcao, Lemina ve Luyindama, başkent deplasmanına götürülmedi. Şampiyonlar Ligi'ndeki PSG maçında sakatlığı nedeniyle oynayamayan Lemina'ya, yine PSG maçında sakatlanan Luyindama ve Falcao da eklendi.

Galatasaray Gençlerbirliği maçında üç önemli oyuncusundan yoksun olacak.

Fatih Terim'in oluşturduğu Gençlerbirliği kafilesi şöyle: Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Ryan Babel, Ryan Donk, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Mariano, Florin Andone, Okan Kocuk, Marcao, Taylan Antalyalı, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli, Steven Nzonzi, Emre Mor.