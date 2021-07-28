Galatasaray Ghezzal transferinden resmen vazgeçti
Galatasaray'da Rachid Ghezzal defteri kapandı. Oyuncunun yaşı ve maliyeti dolayısıyla başkan Burak Elmas, transferden vazgeçtiklerini açıkladı.
28 Temmuz 2021, Çarşamba 15:47 Son Güncelleme:
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Burak Elmas, Rachid Ghezzal transferindeki son durumu bildirdi. Elmas, transferin Galatasaray adına kapandığını söyledi. Başkan, "Ghezzal'ı hocamız çok istedi ama bu Ghezzal'ın son sözleşmesi olacak ve masadaki rakam 3.8 milyon euro. Galatasaray geleceği adına böyle bir yükün altına girmeme kararı aldı. Hocamız da bu kararımızı saygıyla karşıladı" dedi.
Ghezzal'ın Beşiktaş'ın şartlarına uyarak daha makul bir ücrete siyah beyazlılara katılması bekleniyor.