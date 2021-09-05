Galatasaray, milli arada Florya'daki hazırlık maçında Gheorghe Hagi'nin takımı Forul Constanta'ya 3-1 mağlup oldu.

Galatasaray'ın tek golü ise Nooijer'in kendi kalesine attığı golle geldi. Galatasaray maça şu 11'le çıkmıştı:

Fatih, Boey, Marcao, Işık Kaan, Ömer Bayram, Aytaç Kara, Berkan Kutlu, Morutan, Babel, Emre Kılınç, Diagne

Hagi maçın ardından şöyle konuştu:

İyi bir maç oldu. Her iki takım için de güzel bir idman oldu. Yolun başındayız, yeni bir takım yapıyoruz. Tecrübe kazanıyoruz. Daha çok çalışmamız lazım. Çok gencimiz var, 10 tanesi milli takımlarda. Romanya'nın en iyi akademisine sahibiz, gurur duyuyoruz.