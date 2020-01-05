Galatasaray, Henry Onyekuru transferini KAP'a bildirdi. Yapılan açıklamaya göre anlaşma 6 aylık olacak. 1.5 seneliğine kiralanması beklenen Onyekuru, Galatasaray'da sezon sonuna kadar forma giyecek.

Yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

"Profesyonel Futbolcu Henry Chuckwuemeka Onyekuru ve Kulübü AS Monaco Football Club SAM ile oyuncunun 2019-2020 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 750.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir.

Futbolcuya ise net 650.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir"