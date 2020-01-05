Galatasaray, Henry Onyekuru'yu KAP'a bildirdi
Galatasaray'da Henry Onyekuru'nun transferi resmileşti. Nijeryalı oyuncu, Galatasaray'da sezon sonuna kadar forma giyecek. Henry Onyekuru'nun satın alma opsiyonu ise bulunmuyor.
Galatasaray, Henry Onyekuru transferini KAP'a bildirdi. Yapılan açıklamaya göre anlaşma 6 aylık olacak. 1.5 seneliğine kiralanması beklenen Onyekuru, Galatasaray'da sezon sonuna kadar forma giyecek.
Yapılan açıklamanın tamamı şöyle:
"Profesyonel Futbolcu Henry Chuckwuemeka Onyekuru ve Kulübü AS Monaco Football Club SAM ile oyuncunun 2019-2020 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 750.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir.
Futbolcuya ise net 650.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir"