Muslera'nın sakatlığından sonra kaleyi Okan Kocuk'a emanet eden Galatasaray, 24 yaşındaki file bekçisinden hiç memnun kalmadı. Muslera sonrası kaleye gelen topların büyük bölümü gol olunca, hem ligin en az gol yiyen takımı unvanı gitti hem de puan kayıpları sürdü.

6 aydan önce dönmesi beklenmeyen Uruguaylı eldivenin yerine mutlaka takviye yapılması isteniyor.

Yabancı kuralının da revize edilmesiyle bu bölgeye yerli isim arayışına giren Cimbom'un gündemine Volkan Babacan ve Sinan Bolat'tan sonra bir isim daha geldi: A Milli Takım kalecisi Mert Günok.

Terim, Mert'i istiyor

A Spor'un iddiasına göre; Başakşehir'de harika bir sezon geçiren 31 yaşındaki file bekçisini Teknik Direktör Fatih Terim çok istiyor.

2023 yılına kadar kontratı bulunan yıldız kaleci, bu sezon 42 maçta forma giydi. Bu karşılaşmalarda 43 gol yiyen Mert, tam 12 maçta kalesini kapattı. Ligin en az gol yiyen takımının kalesini koruyan Mert Günok, ayak hakimiyeti ve topu oyuna sokmasıyla da büyük takdir topluyor. A Milli Takım'ın da birinci kalecisi konumunda bulunan Mert için araya isimlerin sokulduğu belirtildi.

Ligin 26. haftasına kadar 20 golle ligin en az gol yiyen ekibi olan Galatasaray, Okan Kocuk'tan sonra bu unvanı kaybetti. 24 yaşındaki kaleci ilk yarıdaki Başakşehir maçında 1 gol yemişti. Salgın sonrası ise oynadığı 5 maçta ağlardan 13 top çıkardı. Ligin en az gol yiyen takımı unvanı Başakşehir'e geçti. Okan, Türkiye Kupa'sında 4 maçta 6 gol yemişti.