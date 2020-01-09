Galatasaray, Jesse Tamunobaraboye Sekidika'yı resmen açıkladı! Sarı kırmızılı kulüp, oyuncuya bu sezon için 125 bin Euro, gelecek sezondan itibaren 4 sezon boyunca ise sezonluk 250 bin Euro sabit transfer ücreti ödeyecek. Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamada şu şekilde: "Profesyonel Futbolcu Jesse Tamunobaraboye Sekidika ile 2019-2020 futbol sezonundan başlamak üzere 2023-2024 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varılmıştır. Buna göre Futbolcuya 2019-2020 sezonu için net 125.000 Euro, 2020-2021 sezonundan itibaren 4 sezon boyunca net 250.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir."

Nijerya'nın Port Harcourt şehrinde doğan Sekidika'nın tam ismi Jesse Tamunobaraboye Sekidika.

1996 doğumlu olan oyuncu altyapı eğitimini Portekiz'de aldı. Lizbon'un amatör takımlarından Oeiras'ta futbola başlayan Sekidika, asıl gelişmeyi ise Benfica'da gösterdi.

2016 yılında Benfica'dan Sırbistan'ın Napredak takımına transfer olan Sekidika, Eskişehirspor'un dikkatini çekti.

2018 yılında sadece 60 bin euro bedelle Eskişehir'e gelen oyuncu, son iki sezonda gösterdiği performansla adını duyurdu.

Eskişehirspor formasıyla şimdiye dek 29 maça çıkan oyuncu 14 gol 3 asiste imza attı. Asıl çıkışını bu sene yapan Nijeryalı, ligin ilk yarısında 16 maçta 8 gol 2 asistle dikkat çekti. Sağ ayaklı oyuncu, her iki kanatta da oynayabiliyor.

1,74 boyundaki Sekidika'nın önümüzdeki hafta içerisinde transferinin netleşmesi bekleniyor.

İSTANBUL (DHA)