Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, bu akşam saat 19.00'da başlayacak ve Cüneyt Çakır'ın yöneteceği maçta sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.

Kazananın şampiyonluğunu ilan edeceği bu önemli mücadele öncesi sarı-kırmızılı kafile de Metin Oktay Tesisleri'nden çok sayıda taraftarın desteği ve yoğun güvenlik önlemleri altında mücadelenin oynanacağı Türk Telekom Stadyumu'na ulaştı.

İSTANBUL (İHA)