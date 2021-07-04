Futbol Galatasaray Karagümrüklü oyuncunun peşinde

Galatasaray Karagümrüklü oyuncunun peşinde

Futbol

Galatasaray Karagümrüklü oyuncunun peşinde

Karagümrük'te geçen sezonun yıldızlarından Alassane Ndao için Galatasaray devrede. 24 yaşındaki Senegalli oyuncu, Feghouli'nin gidişi halinde takıma katılabilir.

04 Temmuz 2021, Pazar 13:14 Son Güncelleme:
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Karagümrük'ün sadece 75 bin Euro bonservisle kadrosuna kattığı Ndao, geçen sezon Süper Lig'de 38 maçta 11 gol 9 asistlik performansıyla göz kamaştırdı. Birçok takımın dikkatini çeken Ndao, Fatih Terim'in de onayladığı bir isim.

Fanatik'in haberine göre, Feghouli'den gelmesi muhtemel bonservis bedeli ve açılacak maaş bütçesinin bir kısmı, Senegalli futbolcu için kullanılacak. Büyük bir takımda oynamaya sıcak bakan Ndao da Galatasaray'a gelme konusunda istekli.

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