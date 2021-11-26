Futbol Galatasaray kasasını doldurdu..

Galatasaray kasasını doldurdu..

Futbol

Galatasaray kasasını doldurdu..

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda evinde Fransız ekibi Marsilya'yı 4-2 mağlup eden Galatasaray gruptan çıkmayı garantileyerek kasasını doldurdu.

26 Kasım 2021, Cuma 09:43 Son Güncelleme:
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Galatasaray Marsilya galibiyeti ile gruptan çıkmayı garantilerken kasasını da doldurmaya devam etti. Aslan gruplara kalarak 3.1 milyon Euro alırken toplamda 3 galibiyet için de 1 milyon 890 bin Euro kazandı.

Sabah'ın haberine göre; 2 beraberlikle 420 bin Euro kazanan sarı-kırmızılılar toplamda 5 milyon 410 bin Euro (73 milyon TL) gelir elde etti.

Eğer Galatasaray gelecek hafta Lazio engelini de aşıp grubu lider bitirirse birincilik ödülü olarak da 1.1 milyon daha Euro kazanacak.

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