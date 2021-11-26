Galatasaray kasasını doldurdu..

Galatasaray Marsilya galibiyeti ile gruptan çıkmayı garantilerken kasasını da doldurmaya devam etti. Aslan gruplara kalarak 3.1 milyon Euro alırken toplamda 3 galibiyet için de 1 milyon 890 bin Euro kazandı.

Sabah'ın haberine göre; 2 beraberlikle 420 bin Euro kazanan sarı-kırmızılılar toplamda 5 milyon 410 bin Euro (73 milyon TL) gelir elde etti.

Eğer Galatasaray gelecek hafta Lazio engelini de aşıp grubu lider bitirirse birincilik ödülü olarak da 1.1 milyon daha Euro kazanacak.