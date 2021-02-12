Galatasaray-Kasımpaşa maçı saat 16:00'ya alındı
Galatasaray ile Kasımpaşa arasında normal şartlarda pazar akşamı 19:00'da oynanacak olan karşılaşma, beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle 16:00'ya alındı. Havanın yine soğuk ve yağışlı olabileceği ancak futbol oynanmasına engel olmayacak seviyede olacağı tahmin ediliyor.
12 Şubat 2021, Cuma 15:52 Son Güncelleme:
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Süper Lig'in 25. haftasında 14 Şubat Pazar saat 19.00'da oynanması planlanan Galatasaray-Kasımpaşa maçının saat 16.00'ya alındığı açıklandı. Galatasaray ile Kasımpaşa arasında oynanacak Süper Lig mücadelesi beIN SPORTS 1 ekranlarından yayınlanacak. Mücadeleyi Erkan Özdemir yönetecek.
TFF Başkanı Nihat Özdemir daha herkesi şaşırtan şu sözleri söylemişti:
Meteorolojinin hava raporuna göre bir gün ileri bir gün geri alamayız. Biz programımızı aynen uygulayacağız. Her türlü tedbiri aldık. Maçı oynatmaya çalışacağız. Hedefimiz maçı oynatmaktır. Takımların fikstürleri bellidir. Maçın oynanıp oynanmayacağına maç saatinde karar verilir.