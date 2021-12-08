Futbol Galatasaray, Lazio maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Lazio maçı hazırlıklarını tamamladı

Futbol

Galatasaray, Lazio maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun 6. haftasında deplasmanda İtalyan ekibi Lazio ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

08 Aralık 2021, Çarşamba 23:14 Son Güncelleme:
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Maçın oynanacağı Roma Olimpiyat Stadı'nda, Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan ve ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Daha sonra 5'e 2 top kapma çalışması yapıldı. Basına kapalı bölümde ise taktik çalışmasıyla antrenman sona erdi.

ROMA (İHA)



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